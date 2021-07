Eva Calvo: 'Me gusta haber estado a la altura de Jade Jones, es un ejemplo'

Natalia Arriaga

Madrid, 16 jul (EFE).- La madrileña Eva Calvo viajó a Río de Janeiro con 25 años recién cumplidos y como subcampeona del mundo y volvió con una medalla de plata que entonces le supo a poco, pero a la que ahora da su auténtico valor porque perdió el oro ante la mejor taekwondista de la última década, la británica Jade Jones.

“Es una deportista fantástica, un ejemplo a seguir para todo el mundo. A mí me encanta cómo es, su actitud en los combates y en los entrenamientos. Tiene dos oros olímpicos y va a pelear por un tercero. Me parece una locura de mujer y me encanta haber sido su rival, haber estado las dos en el mismo punto durante unos años”, dijo Calvo a Efe sobre la que fue su rival e indiscutible ganadora (16-7) en la final olímpica de -57 kilos.

“La final con Jade..., qué voy a decir. ¡Me cago en la leche!, la habíamos hecho mil veces y la final importante se la llevó ella”, lamentó, aunque con una sonrisa, la deportista de Leganés al recordar aquella jornada en el Carioca Arena número 3.

La galesa abrió el combate con un 6-1 en el primer asalto que le puso el oro muy difícil a Calvo.

“Se me alejó en el primer asalto. En el segundo la logré remontar (1-3) y luego me la tuve que jugar porque ya iba perdiendo. No me dio tiempo a la remontada”, resumió la subcampeona olímpica.

“Estuvo bien. No fue mi mejor combate, habíamos hecho algunos más chulos, pero era una final olímpica y tenía que intentar remontar como fuera”, dijo.

Al echar la vista atrás, Calvo tiene una sensación extraña: el recuerdo de la final lo siente muy cercano, aunque desde entonces ha pasado de todo. Lesiones, cambio de peso y pandemia, por citar solo algunas.

“Es raro, se ha hecho largo porque han pasado muchas cosas entre medias, pero sí que lo recuerdo como si hubiera sido hace poco”, afirmó.

Calvo entiende ese sentimiento de derrota que les queda a los deportistas que ganan una medalla de plata a cambio de perder una final.

“Cuando terminé estaba enfadada. Ahora soy más consciente de lo que fue y estoy superorgullosa. Pero en ese momento, estaba regulín”, admitió.

Para llegar a la final, la española había vencido en octavos a la tailandesa Phannapa Harnsujin, en cuartos a la iraní Kimia Alizadeh Zenorrin y en semifinales a la egipcia Hedaya Wahba por punto de oro.

“Estábamos superconcentrados en tomárnoslo como un campeonato de combate a combate, rival a rival. Pero todas las rivales eran muy fuertes, los combates no estuvieron fáciles, fueron muy igualados todos. Ahora lo recuerdo muy bonito, pero en el momento solo estábamos enfocados en el siguiente, sin pensar en nada más”, aseguró Calvo.

“El punto de oro en la semifinal con la egipcia fue lo más emocionante de lo emocionante. ¡Era el pase a medalla y tuve que llevarlo al extremo del punto de oro! Fue un momento muy especial. Y, sin embargo”, matizó, “recuerdo con más cariño el anterior, cuartos con la iraní, porque no quería que me tocara con ella”.

“Al final cambiaron los cuadrantes porque una chica dio positivo en doping. Un lío. Y me tocó justo con la que no quería. Era una rival muy difícil y ganarla con la estrategia que había planteado previamente fue una emoción muy grande”, indicó Calvo.

En conjunto, la taekwondista madrileña guarda su medalla de plata en Río como “el mejor recuerdo” de su carrera deportiva”.

“La plata y también el camino hasta llegar allí. Fue muy duro pero lo recuerdo con mucho cariño y siempre lo voy a recordar así”, mantuvo. EFE

nam/jad