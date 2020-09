Eva Longoria dirigirá y protagonizará la comedia 'Spa Day'

Los Ángeles (EE.UU.), 25 sep (EFE).- La estrella latina Eva Longoria dirigirá y protagonizará la comedia de acción 'Spa Day' para Sony Pictures, informó este viernes la revista Variety.

Christine Pietrosh y Jessica Goldstein, que trabajaron con Longoria en la serie 'Telenovela' (2015-2016), han escrito el guion de este proyecto del que se desconoce su premisa.

Aunque lanzó su carrera como actriz gracias a la serie 'Desperate Housewives' (2004-2012), Longoria se ha mostrado cada vez más interesada en el trabajo detrás de las cámaras, ya sea como directora o productora.

Su primer trabajo como realizadora fue el documental 'Latinos Living the American Dream' (2010) y posteriormente ha dirigido capítulos de series como 'Devious Maids', 'Jane the Virgin', 'Telenovela', 'The Mick', 'black-ish', 'Grand Hotel' o 'The Expanding Universe of Ashley Garcia'.

Todavía no ha firmado su ópera prima como directora para el cine, pero además, de 'Spa Day', tiene previsto ser la cineasta detrás de las cintas 'Flamin' Hot' y '24/7'.

Todo esto no significa que haya dejado de lado la interpretación, ya que, por ejemplo, el año pasado participó en la muy latina 'Dora and the Lost City of Gold' junto a otros artistas hispanos como Eugenio Derbez, Isabela Merced (antes conocida como Isabela Moner) y Michael Peña.

Longoria también ha destacado en los últimos años por ser una de las voces latinas con más peso dentro del debate público en Estados Unidos y se ha implicado en numerosas iniciativas a favor del feminismo y de los derechos de los inmigrantes.

'Todas las mujeres tenemos que saber lo que valemos, en cualquier aspecto: seamos abogadas, deportistas, empresarias...', dijo a Efe a comienzos de este mes cuando presentó, junto a otras estrellas como Serena Williams o Natalie Portman, el equipo femenino de fútbol Angel City de Los Ángeles (EE.UU.).

'Las mujeres valemos mucho y tenemos que creer en nosotras mismas (...). Representamos más de la mitad de la población mundial. Deberíamos tener más poder en la toma de decisión y más presencia en las industrias y en los gobiernos de los países. Tenemos que mejorar conjuntamente nuestra autoestima. Todas debemos decir: sí, valemos mucho más', aseguró. EFE