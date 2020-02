Evenepoel: 'No tengo pensamientos negativos antes de la última etapa'

Villicum, 1 feb (EFE).- El belga Remco Evenepoel, líder de la Vuelta a San Juan tras la sexta etapa, declaró que no tiene pensamientos negativos acerca de si podría tener 'un accidente o un problema mecánico' antes de la última jornada para llevarse la victoria final.

Evenepoel es líder de la clasificación general de la Vuelta a San Juan con 33 segundos de ventaja sobre el italiano Filippo Ganna y 1:01 sobre el español Oscar Sevilla, a falta de la última etapa sobre un recorrido prácticamente llano.

'No tengo pensamientos negativos y no sé porque debería pensar que podría tener un accidente o un problema mecánico que me privase de la victoria', dijo Evenepoel, mucho más sonriente que en la etapa anterior en la conferencia de prensa.

El ciclista belga admitió que lo importante era 'preservar el maillot de líder' y no pasar los contratiempos de la anterior jornada, cuando se quedó cortado y tuvo que apretar mucho para coger al grupo de cabeza.

'Quería una pequeña revancha respecto a la anterior etapa. Sabia que el viento era cruzado, lo tenía de costado, pero mi compañero Zdenek Stybar saltó, pudo ganar y fue maravilloso', declaró.

'Estuvo bien lo que decimos hacer porque teníamos que preservar y pudimos mantenernos entre los primeros de la etapa para el final, aunque antes yo hice una maniobra extraña, tuve casi un tropiezo, pero logré no caerme', comentó. EFE

