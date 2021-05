Evenepoel: 'Si no creyera en mí no hubiera venido al Giro'

Redacción deportes, 18 may (EFE).- El belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) pasó la jornada de descanso del Giro en la segunda plaza de la general, solo superado por el colombiano Egan Bernal, maglia rosa de la carrera, y aseguró que se siente con confianza y con las máximas opciones porque, de lo contrario, no hubiera venido.

'Si pensara que no puedo ganar el Giro, si no creyera en mí, no habría tomado la salida en Turín. No siento ninguna presión, simplemente estoy feliz de haber vuelto después de 9 meses sin competir. Espero seguir así', dijo Evenepoel, de 21 años, en la jornada de descanso.

Respecto a su esperado enfrentamiento con Egan Bernal, descartó que haya una rivalidad especial con el líder del Ineos y señaló que se siente un privilegiado por competir con un corredor que ganó el Tour de Francia en 2019.

'Nos hemos enfrentado dos veces en el pasado. Pero esta es la primera vez que nos vamos a medir de verdad. No es una rivalidad. Es una un honor correr junto a un corredor que ya ha ganado el Tour de Francia ', afirmó.

Evenepoel contestó a la afirmación de Bernal referente al minuto y medio que necesitaría para afrontar con garantías la última contrarreloj de Milán.

'Si eres un ganador, quieres ganar todos los días. Así que no pienso en Egan', zanjó.

Tras recordar que hace tres meses no podía montar en bicicleta al aire libre por su grave caída en Il Lombardía, Evenepoel descartó que el Giro sea una cuestión de él contra Bernal.

' El Giro no se reduce a Bernal y yo. Hay corredores como Vlasov, Yates ... Nadie ha perdido el Giro aún. La semana pasada las diferencias fueron mínimas y no han eliminado a nadie del top 10 en la lucha por la maglia rosa. Además aún queda mucho', comentó.

Después de 9 meses de baja, Evenepoel considera 'asombroso' que ahora esté compitiendo 'con los mejores escaladores del mundo'. EFE