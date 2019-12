Evocan 50 años de 'El jardín de los Finzi-Contini' en festival de cine judío

Nueva York, 9 dic (EFE).- El Museo Judío y el Lincoln Center han presentado este lunes la edición número 29 del Festival de Cine Judío de Nueva York (NYJFF) que se celebrará durante las dos últimas semanas de enero y que evocará los 50 años del estreno de 'El jardín de los Finzi-Contini', de Vittorio De Sica.

Este año, el certamen, que contará con una treintena de producciones, lo inaugurará el estreno del documental 'Aulcie', dirigido por Dani Menkin, que trata sobre Aulcie Perry, la antigua estrella del equipo de baloncesto israelí Maccabi Tel Aviv.

El cierre del festival correrá a cargo de 'Crescendo', de Droh Zahavi, que cuenta la historia de un famoso director que acepta el reto de crear una orquesta juvenil palestina-israelí.

El festival también homenajeará la carrera de la cineasta, actriz y productora francesa Marceline Loridan-Ivens, fallecida en 2018, con la proyección de su largometraje 'The Birch Tree Meadow' (2003), una drama autobiográfico sobre un superviviente de Auschwitz que vuelve al campo de concentración para enfrentarse a su pasado y a uno de los descendientes de un miembro de las SS.

La proyección de esta cinta forma parte de los esfuerzos que lleva a cabo el festival cada año por dar relevancia a mujeres cineastas que consideran merecen un mayor reconocimiento por parte del público de EE.UU.

Asimismo, el NYJFF proyectará por primera vez una versión restaurada en 35 milímetros de 'Broken Barriers', la película muda de Charles Davenport rodada en 1919 y que se había dado por perdida.

Para esta proyección habrá un acompañamiento en vivo de piano interpretado por el artista Donald Sosin.

Además, se estrenarán a nivel mundial en la muestra de cine dos documentales: 'Four Winters: A Story of Jewish Partisan Resistance and Bravery in WWII', de Julia Mintz, y 'They Ain't Ready for Me', de Brad Rothschild.

El NYJFF es un festival de carácter anual inaugurado en 1992 con la colaboración de la Sociedad de Cine del Lincoln Center y que tiene como objetivo celebrar la riqueza y diversidad judía en las creaciones cinematográficas. EFE