$!Ex Miss universo Bárbara Palacios a las víctimas de abuso: 'Puedes sanar'

La ex Miss Universo desgrana en los primeros capítulos de su más reciente libro algunas experiencias personales como miembro de una 'familia disfuncional', con situaciones de violencia doméstica.

Recuerda que empezó a vivir 'una doble vida, una vida en el hogar, y otra en el colegio en la que todo estaba perfecto', así hasta que a los 16 años tomó la decisión de perdonar y sanar, de no transformarse en victimario de sus seres queridos, como, según estudios que cita en su libro, acaban muchas víctimas de abusos.

Sobre ese concurso dice que 'es simplemente un programa de televisión, es un certamen de entretenimiento'.

Participar en un concurso de belleza 'no te hace profesional, no te hace sabia en ninguna área, no te da un diplomado', zanjó.

Cree mas bien que ese tipo de concursos, que hoy por hoy pueden resultar polémicos en tiempos de reivindicación femenina y del movimiento '#metoo', que denuncia situaciones de abuso sexual, son útiles si se toman como una plataforma para algo positivo.

'Para mí fue una plataforma que he utilizado para llevar un mensaje', dijo Palacios, que desde el año 2000 vive en Estados Unidos, justo un año después de que Hugo Chávez asumiera el poder en su país.

Si bien en Caracas tenía la vida soñada, con una empresa a su cargo, ella y su esposo tomaron la decisión de irse por sus hijos y porque previeron el desenlace que desencadenaría el 'sueño bolivariano' que lideró el fenecido presidente.