Exasesor de Putin afirma que Ucrania no existe

Moscú, 26 feb (EFE).- Vladislav Surkov, hasta hace un mes influyente asesor del presidente ruso, Vladímir Putin, sostiene que 'Ucrania no existe' y que el vecino país es un 'galimatías, y no un Estado', en una entrevista publicada este miércoles en el portal Aktualnie kommenmtari.

Autor del concepto 'democracia soberana' y figura clave en la política del Kremlin hacia Ucrania desde 2013, Surkov dimitió, como el mismo sostiene, porque cinco años después 'comenzó la ralentización natural del proyecto (ucraniano)' y 'cambió el contexto'.

Señalado por las autoridades ucranianas como el arquitecto de la anexión de Crimea y comisario de los separatistas prorrusos del Donbás, Surkov descarta que esa región, escenario de un conflicto armado desde abril de 2014, se reintegre en Ucrania.

'No tengo tanta imaginación para imaginar aquello. El Donbás no se merece tal humillación, ni Ucrania, semejante honor', subrayó.

Su diagnóstico sobre el vecino país es contundente: 'Ucrania no existe, lo que hay es ucranianismo. Es decir, cierto desorden de las mentes (...). No hay una nación. El folleto 'Ucrania independiente' existe, pero Ucrania, no'.

'El punto está en si Ucrania ya no existe o aún no existe', estimó Surkov, quien se inclinó por lo segundo.

Opinó que los ucranianos terminarán construyendo un Estado, aunque subrayó que 'aún está por verse cómo será Ucrania, en qué fronteras va a existir y, quizás, cuánta Ucranias habrá'.

'La relaciones con Ucrania nunca fueron sencillas, ni siquiera cuando Ucrania era parte de Rusia', subraya Surkov, para quien 'la imposición por la fuerza de vínculos fraternales es el único método que históricamente ha demostrado su eficacia en relación a Ucrania'.

El exasesor presidencial, de 55 años, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europa por su implicación en la crisis ucraniana, asegura que no tiene planes de volver a la administración pública.

'Voy a ver qué hay en el mercado, algo encontraré. Con mis sanciones y mi toxicidad política no será fácil', dijo Surkov al contestar a una pregunta sobre sus planes de trabajo. EFE