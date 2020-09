Exasesora de Pence acusa a Trump de priorizar su reelección frente a pandemia

Washington, 17 sep. (EFE).- Una exasistente del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, criticó este jueves en un video la gestión del mandatario del país, Donald Trump, frente al coronavirus y aseguró que a él sólo le interesan las elecciones de noviembre próximo, por lo que anunció que votará por el aspirante demócrata Joe Biden.

Olivia Troye, que fue asesora de Seguridad Nacional de Pence y miembro del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la COVID-19, afirmó en la grabación, de casi dos minutos, que Trump no ha protegido a los estadounidenses frente a la pandemia, porque sólo le interesa ser reelegido.

'Saben, he estado en el grupo de trabajo para la COVID desde el día uno, creo que el virus era muy impredecible, al principio había muchas (cuestiones) desconocidas, pero hacia mediados de febrero sabíamos que la cuestión no era si la COVID se convertiría en una gran pandemia aquí en EE.UU., sino cuándo lo haría', indicó Troye.

Sin embargo, agregó, 'el presidente no quería oír eso porque su mayor preocupación era que estábamos en un año electoral, y cómo iba a afectar esto a lo que considera su historial de éxitos'.

Troye aseguró que para ella fue 'impactante' ver a Trump asegurando que el coronavirus era 'una farsa' y que todo estaba bien, cuando desde el Gobierno se sabía que no era cierto.

'La verdad es que en realidad a él no le importa nadie más que él', zanjó la exasesora en el video, publicado en Twitter por el grupo Votantes Republicanos contra Trump.

El propio presidente admitió la semana pasada que minusvaloró intencionadamente la gravedad de la pandemia en sus discursos en febrero y marzo, aún a sabiendas de la gravedad de la COVID-19, para evitar que cundiera el pánico.

En su video, Troye señaló que si hay una declaración del presidente que lo define son unas palabras que pronunció durante una reunión del grupo de trabajo.

'Dijo 'a lo mejor esta cosa de la COVID es algo bueno. No me gusta dar la mano a la gente, no tengo que dar la mano a esta gente repugnante'. Esa gente repugnante son las mismas personas de las que dice preocuparse, es la gente que todavía va a sus mítines, que tienen una fe total en quién es él', apuntó la exasesora.

Por ello, Troye anunció que, pese a haber sido republicana desde siempre, votará por Biden.

Troye es la última de una lista creciente de antiguos funcionarios de la Administración de Trump que se han apartado del Gobierno y que, en algunos casos, han manifestado su respaldo a Biden.

Desde el Ejecutivo no se ha tardado en reaccionar al video y el propio Pence indicó, en respuesta a una pregunta de un periodista, que este caso puede leerse como el de 'una empleada insatisfecha que dejó la Casa Blanca y que ahora ha decidido jugar a la política en el año electoral'.

'Creo que mi personal ha indicado que ella no hizo comentarios como ese cuando estaba al servicio en nuestro equipo aquí en el grupo de trabajo del coronavirus de la Casa Blanca', dijo.

Por su parte, Trump apuntó a los periodistas antes de partir esta tarde hacia Wisconsin que nunca conoció a Troye y que fue despedida, aunque escribió 'una bonita carta' antes de irse. EFE