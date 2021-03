Excandidato indígena no recomendará a nadie en el balotaje de Ecuador

Quito, 18 mar (EFE).- Yaku Pérez, excandidato indígena en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de febrero en Ecuador, no recomendará a nadie en el balotaje del 11 del abril al considerar que se mantienen el fraude que le impidió a él quedar en segunda posición.

'Yo no ordeno ni dispongo, (cada uno) haga lo que su conciencia determine. No obstante, no fío ni confió en los candidatos finalistas. Nos robaron las elecciones pero no la esperanza', dijo Pérez este jueves en un video colgado en Facebook.

El balotaje tendrá lugar entre el correísta Andrés Arauz, movimiento con el que Pérez está enemistado desde hace años, y el centroderechista Guillermo Lasso, con el que ideológicamente poco o nada tiene que ver.

Además, Pérez reclama que el fraude permitió que Lasso le pasara en segunda posición y accediera a la segunda vuelta.

'No hubo transparencia en los comicios del 7 de febrero porque no abrieron las urnas. Más de 28.000 actas con inconsistencias tenían que ser verificadas', explicó.

Pérez obtuvo cerca de 1,8 millones de votos que representaron el 19,39% de los votantes y quedó a unos 32.000 del candidato conservador.

Sus denuncias fueron desestimadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el domingo por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), lo que no ha convencido al líder del partido Pachakutik.

Debido al sistema electoral, el voto en Ecuador no es endosable, por lo que las recomendaciones de los catorce candidatos que cayeron en primera vuelta no son realmente efectivas.

Aun así, hay algunos que identificándose más con Lasso, o sencillamente por temor a un regreso del correísmo, que gobernó el país durante una década de la mano de Rafael Correa, han hecho recomendaciones como las que Pérez se ha negado a hacer.

Lasso, sabiendo que necesita los votos para poder ganar a Arauz, que parte a priori en mejor posición, instó esta semana al excandidato indígena a sentarse a hablar y buscar vías de diálogo. EFE