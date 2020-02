Excongresista colombiana presa en Venezuela acusa a Duque de querer matarla

Caracas, 6 feb (EFE).- La excongresista colombiana Aida Merlano, presa en Venezuela desde hace una semana, afirmó este jueves que el presidente Iván Duque tiene la intención de asesinarla, después de haberse fugado de la cárcel en su país el pasado octubre, y pidió ayuda a Venezuela para que su causa sea radicada ante instancias internacionales.

'Soy perseguida por el presidente de mi país, Iván Duque, con la intención de asesinarme', aseguró durante una audiencia especial de presentación ante un tribunal de Caracas.

Merlano dijo que su fuga fue 'organizada por una clase política dirigente en el país con la colaboración de (Germán) Vargas Lleras y del fiscal general de la nación (Néstor Martínez)'.

La exparlamentaria explicó que ingresó de manera ilegal a Venezuela por 'desesperación' y con el objetivo de 'buscar refugio'.

'Después de que me lancé de la cuerda (se fugó de su presidio), a mí el Gobierno de Duque me raptó. Los raptores me contaron todo, me iban a asesinar y a enterrar para que nunca me encontraran en una finca de Valledupar', dijo.

En este sentido, Merlano instó a los periodistas a preguntar al presidente Duque la razón por la cual incrementó el monto de la recompensa ofrecida por las autoridades colombianas para obtener información del paradero de la excongresista tras su fuga.

'El señor Duque supo todo el tiempo dónde yo estaba, pero no me podían asesinar en el lugar en donde estaba secuestrada', aseveró, y denunció que durante su cautiverio fue víctima de abuso -sin especificar de qué tipo- por parte de sus captores.

ARRESTO EN VENEZUELA

Tras la fuga de su país, donde cumplía una pena de 15 años de prisión por corrupción electoral, Merlano fue arrestada, tras casi cuatro meses fugada, la semana pasada en el estado venezolano de Zulia, fronterizo con Colombia.

En Venezuela, la excongresista enfrenta cargos por la presunta participación en la comisión de los delitos de uso de documento falso, usurpación de identidad y asociación para delinquir.

Al momento de su detención, Merlano estaba acompañada por Yeico Manuel Vargas Silvera, quien ha sido acusado por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento y asociación para delinquir.

UN 'MONTAJE'

Este jueves, Merlano calificó como 'un montaje' la situación que rodeó su fuga en octubre pasado y responsabilizó de ello a 'los líderes de la política tradicional' de Colombia.

En cuanto al delito de corrupción electoral, por el que se le dictó sentencia en Colombia, Merlano manifestó que en su país para 'ninguno es un secreto' la práctica de compra de votos.

Sostuvo que fue testigo de la entrega de 'altas sumas de dinero' en las campañas presidenciales del expresidente Álvaro Uribe, así como en otras parlamentarias.

SOLICITA PROTECCIÓN A VENEZUELA

'Pido se me brinde protección a mi integridad. Me siento tranquila; desde que fui capturada aquí he encontrado paz. No dormía tranquila pensando el momento en que sería capturada. No hablaba ni con mi familia', señaló.

La exparlamentaria manifestó temerle 'al Gobierno colombiano' y a 'la clase política' de su país que, según ella, es responsable de intentar asesinarla.

Por ello, Merlano pidió ayuda al presidente Nicolás Maduro si su caso 'se tiene que llevar a instancias internacionales' o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), una entidad que el Gobierno venezolano no reconoce.

En su declaración dijo que antes de volver a su país, quiere que Colombia 'sepa todo' los detalles sobre su caso. EFE