Excongresista disputa primeros lugares en campaña presidencial de Perú

Lima, 14 feb (EFE).- El excongresista Yonhy Lescano, del partido Acción Popular, disputa los primeros lugares en la intención de voto de las elecciones presidenciales del 11 de abril en Perú, al subir a 10 % en la última encuesta de la empresa Ipsos Perú, un punto menos que el exalcalde George Forsyth.

Lescano ha mantenido un alza sostenida en la intención de voto desde diciembre pasado en que figuraba con 4 % de preferencias, a 6 % en enero y 10 % en este mes, de acuerdo al sondeo nacional publicado por el diario El Comercio.

El bolsón electoral de Lescano, de 61 años, está en el sur del país, de donde este político es originario y tiene el 17 % de preferencias, y especialmente en la zona rural, que le da 12 % de intención de voto.

El candidato de Acción Popular, uno de los partidos que promovió la destitución del exmandatario Martín Vizcarra en noviembre último, ocupó un escaño en el Congreso que disolvió Vizcarra en 2019 y previamente había sido suspendido 120 días por una denuncia de acoso sexual.

DESPLAZA A FAVORITO FORSYTH

A dos meses de los comicios generales, Lescano aparece en un virtual empate técnico con el exfutbolista y exalcalde George Forsyth, que figuraba como único favorito en las encuestas hasta hace unas semanas.

Forsyth, candidato del partido Victoria Nacional, ha perdido las preferencias de los electores desde diciembre en que tenía 18 %, a 17 % en enero y 11 % en este mes.

El electorado de Forsyth está principalmente en Lima, con el 14 % de intención, y en el centro y oriente del país, que le otorgan el 11 % de preferencias.

Sin embargo, los empates técnicos se mantienen igualmente para el tercer lugar, donde las candidatas Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú, tienen 8 % de intención de voto, un porcentaje que mantienen desde el inicio del año.

Otros postulantes a la elección presidencial como el legislador Daniel Urresti, del partido Podemos; el economista Hernando de Soto, de Avanza País, o Julio Guzmán, presidente del partido Morado, figuran con 7 % y 4 % los dos últimos.

FORSYTH GANA EN SEGUNDA VUELTA

No obstante, en una eventual segunda vuelta electoral, Forsyth vence a Mendoza, Fujimori y De Soto, y obtendría un empate técnico con Lescano con 36 y 37 %.

Por su parte, la izquierdista Mendoza se impondría a Guzmán y De Soto, pero caería vencida por Lescano por 36 %.

Para los electores peruanos, Forsyth sigue siendo el mejor candidato para luchar contra la pandemia del Covid-19 (9 %), aunque empatado con Lescano, y para combatir la corrupción (12 %).

MASIVA ASISTENCIA A PESAR DE COVID

Con respecto al temor que el electorado puede sentir de acudir a votar en plena pandemia, la encuesta reveló que 88 % acudirá a votar porque es un debe cívico (55 %) o porque no quieren pagar una multa (37 %).

Asimismo, un 2 % dijo que acudirá a los comicios porque es miembro de mesa y quiere recibir los beneficios anunciados por el gobierno, que son 120 soles (33 dólares) y ser vacunado contra el Covid-19 en marzo.

Los ciudadanos que no acudirán a las urnas lo hacen porque no quieren exponerse al virus (58 %), no quieren trasladarse a otra región (23 %) o porque no encuentran un candidato bueno (17 %).

La encuesta de Ipsos Perú se aplicó a una muestra de 1.219 personas a nivel nacional, entre el 10 y 11 de febrero, con un margen de error de 2,8 % y un nivel de confianza de 95 %.EFE