Exilio aplaude resolución de Congreso EEUU por liberación de Silverio Portal

Miami, 6 oct (EFE).- La Fundación de Derechos Humanos en Cuba (FHRC) aplaudió este martes la resolución bipartidista presentada ante el Congreso de EE.UU. que urge la liberación del preso político cubano Silverio Portal Contreras, encarcelado desde hace más de cuatro años.

'El encarcelamiento sin sentido y la paliza a Silverio Portal, de 57 años, y a otros son violaciones graves de sus derechos humanos básicos', señaló Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la FHRC.

La organización, con sede en Miami, agradeció a la congresista demócrata Debbie Mucarsel-Powell y al republicano Brian Mast, que presentaron el proyecto apoyado en total por 16 más de sus colegas que busca la liberación 'inmediata e incondicional' del prisionero afrocubano.

La FHRC recordó que varios organismos gubernamentales y no gubernamentales han pedido la liberación incondicional de Portal Contreras, incluido el Parlamento Europeo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

La fundación señaló que el opositor 'ha sido golpeado repetidamente por las fuerzas de seguridad que, según informes, lo dejaron ciego'.

'Vemos que los afrocubanos son discriminados, abusados y brutalmente atacados por la policía una y otra vez en la isla. El racismo no tiene fronteras geográficas y no podemos no guardar silencio sobre su impacto en Cuba', manifestó Blanco.

Silverio Portal Contreras, exactivista de las Damas de Blanco, fue detenido en junio de 2016 en La Habana por 'desacato' y 'desórdenes públicos'.

Un informe de la ONG Archivo Cuba reveló en julio pasado que 'en los últimos meses' han ocurrido al menos seis suicidios en las cárceles cubanas sin que el Estado haya dado cuenta de ellos, y señala como causas las 'malas condiciones de vida dentro del penal, castigos excesivos y en muchas ocasiones desmedidos'. EFE

