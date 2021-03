Exjefe de seguridad de Hong Kong: oposición podrá seguir expresando su voz

Javier García

Pekín, 10 mar (EFE).- El exsecretario de Seguridad de Hong Kong Lai Tung-kwok asegura que la reforma electoral, que prevé aprobar mañana el legislativo chino, no cercena la libertad de expresión ni la democracia, aunque nadie podrá abogar por la independencia de la excolonia o negar la autoridad del Gobierno central.

En una entrevista con Efe, Lai -que es también delegado en el máximo órgano asesor político chino, cuya reunión se celebra en paralelo a la Asamblea Nacional Popular (ANP)- considera que hay 'lagunas' en el actual sistema que 'proporcionan oportunidades a las fuerzas antichinas'.

Confirma que la reforma ampliará el Comité Electoral que elige al jefe del Ejecutivo y modificará la elección del Parlamento local pero afirma que la oposición podrá seguir expresando su voz, aunque sean los 'patriotas' quienes gobiernen Hong Kong.

-. PREGUNTA: ¿Cuáles son los principales cambios de la reforma electoral que estudia la Asamblea?

-. RESPUESTA: Los nuevos cambios electorales en Hong Kong son para buscar soluciones, no contra la democracia. La reforma propuesta incluye ajustar y mejorar el tamaño, la composición y el método de formación del Comité Electoral que elige al jefe del Ejecutivo, para ampliar el ámbito de participación. Para corregir las lagunas existentes en el sistema electoral se hará una completa revisión de los mecanismos de las candidaturas. El Comité Electoral será ampliado y encargado de nuevas funciones de elección que permitirán una mayor representación de los miembros del Legislativo local.

La ANP adoptará una decisión para reformar los anexos 1 y 2 de la ley básica de Hong Kong y el Comité Permanente de la ANP hará los cambios necesarios de acuerdo con las pautas y los principios establecidos por la Asamblea. El anexo 1 de la ley básica es el método para la elección del jefe del Ejecutivo y el anexo 2 para la del Parlamento local.

Tras estos dos pasos, el Gobierno de Hong Kong propondrá cambios en las leyes locales que tendrán que aprobarse en el Consejo Legislativo.

.-P: ¿Eso significa que los 77 representantes de la oposición en el Comité Electoral serán suprimidos?

-.R: Los detalles exactos no han sido anunciados. De acuerdo con las explicaciones en la sesión inaugural, la ANP va a adoptar solo una decisión en los principios generales y establecer unas pautas. El Comité Permanente en sus reuniones posteriores considerará cuáles serán exactamente los cambios. Entonces se sabrá más claro.

.-P: ¿Qué pretenden conseguir con esta reforma?

.-R: El sistema electoral es una parte muy importante de la estructura política de Hong Kong. En los pasados años, especialmente en 2019 y 2020, los hongkoneses continuaron viviendo disturbios en las calles con diferentes propósitos. Y esto afectó al Legislativo local, impidiendo su correcto funcionamiento, y muy negativamente a la implementación de las políticas del gobierno, así como la distribución de fondos. Esta caótica situación muestra que hay lagunas importantes en el actual sistema político que proporcionan oportunidades a las fuerzas antichinas que operan en Hong Kong para buscar poder. Las autoridades centrales han llegado a la conclusión de que es necesario solucionar esos fallos y acometer mejoras que confieran salvaguardas institucionales válidas para la completa y actualizada implementación del modelo de 'un país, dos sistemas' y del principio de que los patriotas gobiernan Hong Kong.

-. P: Si a la oposición se le limitan las posibilidades de representación y de expresión en los órganos de poder de la ciudad, ¿no se pone con ello en cuestión el principio de 'un país, dos sistemas' por el que Hong Kong mantenía un modelo democrático?

-. R: Seamos muy claros. Cada voz en Hong Kong, cada partido político, sea favorable al gobierno o a lo que usted llama oposición, todos estamos por la democracia. Y el sistema político, así como el modo de vida, todo está basado muy claramente en la ley básica. Estoy seguro de que en el futuro habrá también oposición, pero todos los partidos, como en cualquier otra parte, tienen que operar dentro de la ley. Por ejemplo, nadie puede abogar por la independencia de Hong Kong, ni emprender acciones para derrocar al actual sistema, ni promover la secesión o negar la autoridad del Gobierno central. En todos los otros asuntos relacionados con la vida diaria de Hong Kong que afronta la ciudad, todo el mundo tendrá tiempos equitativos y oportunidad de expresar su voz. El Estado de derecho es una piedra angular de Hong Kong. La gente puede expresar libremente su voluntad y sus deseos mientras no incumpla la ley, porque bajo la ley todo el mundo es igual. No hay ninguna duda de que la oposición podrá expresar su voz tras la reforma política. Tendrán sus voces, de hecho en Hong Kong tenemos una larga historia de ONG's o lo que llamamos 'grupos de presión' que defienden sus ideas. Por ejemplo, los grupos medioambientales, los sindicatos, los representantes financieros, otras asociaciones. Hay un montón de grupos que exponen abiertamente sus creencias y objetivos en todos los frentes. Son muy influyentes, el gobierno siempre les contacta y escucha sus opiniones. Esto continuará con el nuevo sistema.

.- P: Pero la oposición tendrá menos influencia en la elección del jefe del Ejecutivo.

.- R: El jefe del Ejecutivo es elegido por el Comité Electoral, cuya composición se cambiará. Pero cómo se hará y qué miembros adicionales se incluirán es algo que no se ha anunciado todavía. Pero la intención es ampliar su representación, para incluir más a la sociedad hongkonesa.

.- P: ¿Cuál es la definición actual del concepto de 'patriotas', que para ustedes son quienes deben gobernar Hong Kong?

.- R: El concepto de patriotas se entiende muy bien en Hong Kong porque en junio de 1984, cuando Deng Xiaoping se reunió con una delegación de negocios local en Pekín les dijo claramente que las instituciones que gobiernen la ciudad debían estar formadas por una mayoría de patriotas: los que aman al país, apoyan el retorno de Hong Kong a la patria y la prosperidad y la estabilidad de la ciudad a largo plazo. Esa definición es aún la misma. Hemos experimentado una serie de turbulencias que muestran ahora que el sistema tiene muchos problemas que deben ser solucionados. Por ejemplo, el Parlamento no funcionó correctamente por un periodo de siete u ocho meses solo porque no podía elegir a un presidente de una comisión y eso es muy indignante, cuando en condiciones normales solo le lleva tres minutos hacer esa elección.

Cualquiera puede criticar al gobierno, los llamados progobierno también lo hacen, si sienten que no se está haciendo lo suficiente. Los derechos fundamentales están protegidos por la ley básica y una de las protecciones más importantes es la libertad de expresión. La ley de seguridad nacional considera ilegales ciertos actos, todo el mundo debe cumplirla, son actos que considera criminales pero eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión o de opinión y la crítica al gobierno, son asuntos totalmente diferentes.

.- P: Se acusa a la Policía de Hong Kong de haber sido especialmente violenta y cometer abusos en su actuación para contener las protestas de 2019. ¿Qué tiene que decir a esto?

.- R: Los hechos son los que nos dicen la verdad. En las protestas de 2019 hubo una inaudita y excepcional violencia en las calles. La Policía usó la fuerza necesaria bajo la ley, la mínima para contener el problema, y ni un solo manifestante murió durante un año largo de disturbios. Al contrario, un transeúnte fue asesinado por los que protestaban y a otro se le prendió fuego y resultó gravemente herido. Comparemos con lo que pasó en Washington en el asalto al Capitolio, que duró cuatro horas y se saldó con cinco muertos. Las cifras hablan por sí solas. Hong Kong era una de las ciudades más seguras del mundo, con la excepción de 2019 y principios de 2020. Ha sido gracias al gran esfuerzo de nuestros oficiales de Policía que la situación gradualmente se ha controlado. Y con la implementación de la ley de seguridad nacional se está volviendo más estable cada día, las cifras de criminalidad se han reducido notablemente comparadas con las de 2019. Para todas las ciudades la cuestión más importante para su funcionamiento es la seguridad, la paz. Ahora podemos hacer una vida normal y andar por las calles.

.- P: Pero también es cierto que hubo un montón de gente que se manifestó pacíficamente durante esas protestas.

.- R: Hong Kong siempre ha tenido una muy buena reputación para manifestaciones pacíficas y, de hecho, al comienzo del movimiento contra la propuesta de ley de extradición del Gobierno, vivimos grandes manifestaciones que fueron efectivamente muy pacíficas. Pero lamentablemente, según pasó el tiempo, todas las manifestaciones acabaron en salvajes disturbios. En otras palabras, violentos elementos que se unieron a ellas y aprovecharon la oportunidad para atacar a los agentes de Policía. El número de agentes heridos es muy significativo y algunos muy graves. Un oficial fue cortado en el cuello y casi perdió su vida. Y en ese incidente no había violencia, el oficial estaba caminando y de repente un hombre apareció y le cortó la garganta. Y eso pasó de nuevo el 1 de julio del año pasado. No estoy diciendo que todos los manifestantes sean violentos pero los hechos, reconocidos por el Tribunal Supremo de Hong Kong, nos muestran que es muy peligroso, por ejemplo, que se permita que los manifestantes lleven máscaras y otros materiales que oculten su cara. Las manifestaciones pacíficas pueden ser convertidas fácilmente por esa gente en algo muy violento.

.- P: ¿Seguirá siendo posible manifestarse en las calles de Hong Kong?

.- R: Por supuesto. Debe enviarse una notificación a la Policía sobre cómo, dónde y cuándo. Esta puede emitir una carta de no objeción o no permitirla en caso de que haya peligro de violencia incontrolable, de acuerdo con la ley, pero en ese caso tiene que enviar una noticia escrita a los organizadores con los motivos y, si éstos no están de acuerdo, pueden apelar a un tribunal independiente encabezado por un juez retirado. No es la policía quien tiene la palabra final sino un juez. Y si no están satisfechos con su decisión pueden solicitar todavía otra revisión judicial. EFE