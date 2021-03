Exjefe del Ejército argentino sufre robo y sospecha de fuerzas de seguridad

Buenos Aires, 4 mar (EFE).- El exjefe del Ejército argentino César Milani (2013-2015) pidió este jueves a las autoridades de seguridad determinar quiénes fueron los que realizaron un robo a mano armada que sufrió hace dos días en su casa, ya que el militar considera que fue cometido por 'personal de alguna fuerza de seguridad' por la forma en que se desenvolvieron los ladrones.

'Eran profesionales, actuaron como una especie de grupo comando', dijo Milani en declaraciones a la prensa.

Según relató el militar, el martes al mediodía un grupo de cinco hombres de entre 30 y 40 años y fuertemente armados años entró en su hogar en la zona bonaerense de San Isidro, donde le redujeron a él, a su esposa, a una empleada doméstica y a varios obreros de la construcción.

Durante los 20 minutos que duró el robo se llevaron dinero que el militar tenía guardado en la casa, relojes y celulares de los presentes y una cadena de oro del contratista de la construcción.

En tanto, el militar dijo que otros dos o tres hombres actuaron de apoyo en el exterior de la casa.

'El comportamiento y la forma en que se desenvolvieron eran propios de gente que estaba entrenada, no eran novatos', explicó Milani, ya que los ladrones portaban armas de grueso calibre pero las mantenían 'abajo' y nunca empujaron ni pegaron a Milani y al resto.

A Milani también le robaron dos armas que guardaba en su casa. Pero el ex jefe del Ejército advirtió que no encontraron una tercera arma, que el militar prefirió no utilizar: 'Seguramente hubiéramos tenido una desgracia'.

Milani aprovechó 'para pedir a las autoridades policiales y provinciales de seguridad' que determinen quiénes entraron en su casa porque 'tienen todos los elementos' para lograrlo, al enumerar las patentes de los autos, las cámaras de seguridad y dos retratos robot de los ladrones que aportó el contratista.

Pidió 'determinar quiénes fueron, de dónde vienen, a quién están obedeciendo, si son delincuentes comunes'.

'Tengo casi la absoluta seguridad de que había personal de seguridad involucrado en esto y que no eran improvisados. No digo que fuera personal en actividad, puede ser en situación rara, en disponibilidad', retirados o de baja.

Milani también aclaró: 'En ningún momento hicieron alusión a que fui jefe del Ejército', sino que 'hablaban muy poco, casi nada'.

Milani fue designado por la entonces presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), actual vicepresidenta, como jefe del Ejército, en medio de las críticas de numerosas organizaciones de derechos humanos por su papel durante el último régimen de facto.

En 2019 la Justicia argentina absolvió a Milani en el juicio por lesa humanidad en el que se investigaba su participación en la desaparición del soldado Alberto Ledo en 1976, al inicio de la última dictadura en el país austral. Y había sido absuelto en otro juicio por los delitos de secuestro y tortura de dos personas durante la dictadura.

Sin embargo, aún tiene pendiente otra causa por presunto enriquecimiento ilícito. EFE