Exjefe paramilitar colombiano Mancuso, detenido en EEUU, tiene COVID-19

Bogotá, 19 may (EFE).- El exjefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso está aislado en una cárcel de Estados Unidos luego de que le fuera diagnosticado coronavirus, confirmó este martes a Efe su abogado Jaime Paeres.

'Él dio positivo para coronavirus', dijo Paeres vía telefónica, al tiempo que explicó que su defendido sigue detenido temporalmente en una cárcel de Atlanta (Georgia) luego de cumplir una pena por narcotráfico y a la espera de que se resuelva la solicitud de extradición del Gobierno colombiano.

Mancuso y otros 13 altos exjefes de las AUC fueron extraditados a EE.UU. el 13 de mayo de 2008 en aviones de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA), cuando el entonces presidente colombiano, Álvaro Uribe (2002-2010), lo autorizó.

Uribe alegó que ese grupo de extraditados incumplió los compromisos de la Ley de Justicia y Paz y siguieron delinquiendo desde la prisión y no merecían los beneficios de esa medida, destinada a los paramilitares que dejaron las armas en 2006.

El 30 de junio la Corte del Distrito de Columbia condenó a 15 años y 10 meses de prisión por narcotráfico a Mancuso, pena que contó desde el momento en que fue recluido en prisión en Colombia en 2006, por lo que cuando se dio el fallo ya había pagado más de siete años en la cárcel.

AISLADO

El abogado Paeres detalló que el exjefe de las AUC 'está bien, se está recuperando' y actualmente está en 'cuarentena, aislado' por la política del sistema penitenciario de Estados Unidos con los enfermos de COVID-19.

Estaba previsto que Mancuso recuperara su libertad el pasado 27 de marzo en ese país. Sin embargo, las cárceles de Estados Unidos están cerradas por la crisis del coronavirus y el Gobierno suspendió cualquier trámite de traslado, que en el caso del exjefe paramilitar era hacia el aeropuerto.

Al ser preguntado sobre si Mancuso estaba dispuesto a regresar a Colombia, Paeres aseguró que no sabía. 'Esa es una decisión personal y en el poco tiempo cuando me puede llamar, porque es muy difícil la comunicación, me habla de otros temas', agregó.

Como está aislado y tiene coronavirus el exjefe paramilitar no pudo cumplir con una audiencia programada por el Tribunal Superior de Bucaramanga, en el este de Colombia, en la que lo iban a acusar de cometer delitos relacionados con el conflicto.

'Ni en Bucaramanga ni ninguna otra porque está aislado, está incomunicado y además en la cárcel en donde está es imposible hacerlo', remarcó Paeres en alusión a las diligencias que se realizarían a través de videoconferencias, una de ellas el próximo jueves.

PEDIDO DE EXTRADICIÓN

Las autoridades colombianas informaron el martes pasado que habían solicitado al Gobierno de Estados Unidos la extradición de Mancuso.

En un comunicado conjunto la Fiscalía y el Ministerio de Justicia explicaron que 'trabajan articuladamente y han prestado la colaboración requerida por la autoridad judicial para que el señor Mancuso Gómez comparezca ante la jurisdicción colombiana con el fin de garantizar la consecución de la verdad, reparación y no repetición que merecen' las víctimas de los paramilitares.

Al respecto, el abogado Paeres aseguró que Mancuso 'quiere cumplirle a las víctimas hasta cuando el Estado colombiano se lo permita'. EFE