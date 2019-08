$!Exjefe Tesoro: “gente no electa” busca un Brexit sin acuerdo

LONDRES . El hombre que estaba al frente de las finanzas de Gran Bretaña hasta hace tres semanas rompió su silencio sobre el nuevo gobierno el miércoles para señalar que “gente no electa” está llevando al ejecutivo a un perjudicial Brexit sin acuerdo que no está respaldado ni por el Parlamento ni por los votantes.

Philip Hammond, que renunció como secretario del Tesoro antes de la investidura de Boris Johnson como primer ministro, dijo que el gobierno británico está haciendo demandas destinadas a romper las conversaciones con la Unión Europea porque son inaceptables para el bloque.

En una columna en el diario Times of London, Hammond dijo que Johnson había pasado de una posición negociadora dura a una “destructiva” al insistir en introducir cambios en el acuerdo de divorcio negociado entre Londres y Bruselas durante los dos últimos años.

“La gente no electa que maneja los hilos de este gobierno sabe que esta es una demanda a la que la UE no puede acceder y no accederá”, agregó. “No solo porque serán tenaces en su defensa del mercado único (que lo serán) sino porque la fragilidad de su propia coalición de 27 supone que cualquier intento de reabrir el paquete por su parte hará colapsar su unión”.

Hammond también criticó al ejecutivo por perpetuar los “mitos” de que los británicos votaron por un Brexit sin acuerdo y de que dejar la UE sin un pacto negociado no traerá consecuencias.

En el referéndum de 2016 sobre la permanencia en la UE, a los votantes se les dijo que sería fácil negociar un acuerdo para proteger el comercio entre el país y el bloque, apuntó Hammond. “Todos esos análisis económicos creíbles” muestran que los costos de salir sin un pacto tendrían más peso que los beneficios, agregó.

“Es hora de que nuestro gobierno demuestre un compromiso con una negociación genuina con la UE para lograr un acuerdo que mantenga el comercio de Gran Bretaña con sus socios más próximos, que proteja los empleos británicos y asegure nuestra prosperidad en el futuro”, agregó Hammond.