Exlegislador niega que fujimorismo le ofreciera presidir el Congreso de Perú

Lima, 18 nov (EFE).- El exlegislador Juan Sheput negó que el partido fujimorista Fuerza Popular le haya ofrecido presidir el Congreso de Perú a cambio de un voto favorable al cuestionado exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, al rectificar sus propias declaraciones en el interrogatorio que le hizo este lunes el fiscal José Domingo Pérez.

Sheput, actual candidato a las elecciones parlamentarias de enero próximo por el partido Contigo, acudió a la diligencia programada por Pérez para esclarecer sus recientes declaraciones ante medios locales, en el marco de las investigaciones abiertas por el fiscal contra la fundadora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por lavado de activos.

'Yo me ratifiqué en que no ha habido ningún tipo de presión de nadie, y yo no quisiera voy a ingresar en el terreno del detalle porque comprenderán que ya de por medio está la investigación del señor fiscal', dijo Sheput al Canal N.

El exlegislador oficialista insistió en que 'no señalé a Fuerza Popular, ni a ningún partido en particular, ahí han habido una serie de deducciones que, en todo caso, estoy dispuesto a aclarar'.

Sin embargo, Sheput había declarado, en sendas entrevistas a inicios de este mes, que Fuerza Popular le ofreció la presidencia del Congreso 'en más de una oportunidad y había un condicionamiento: el tema Chávarry'.

El exfiscal Chávarry es investigado actualmente por la Fiscalía como uno de los presuntos integrantes de la mafia de Los Cuellos Blancos del Puerto, que negociaban sus sentencias a cambio de dinero o favores políticos, y por presuntamente haber protegido a Fujimori e integrantes de su partido de las denuncias de corrupción.

Chávarry, como fiscal general, intentó desactivar el equipo de fiscales del caso Lava Jato cuando denunciaron a Fujimori por presunto lavado de activos, por los aportes de la empresa brasileña Odebrecht en su campaña electoral de 2011, y se ordenó su prisión preventiva.

'En mi caso, yo no tengo nada que ver con Fuerza Popular y, por lo tanto, al ser mi declaración política, en un contexto de una declaración política y no en el ámbito jurisdiccional, estoy acá para aclarar lo que diga el fiscal', afirmó Sheput al llegar a la oficina de Pérez.

El parlamentario añadió que quería 'acabar con esto cuanto antes para continuar con mi campaña', dado que los legisladores del Parlamento disuelto por el mandatario, Martín Vizcarra, podrán postular nuevamente en los comicios del 26 de enero.

El fiscal Pérez también había citado al expresidente del Congreso Daniel Salaverry, exmilitante de Fuerza Popular, pero éste pidió su reprogramación.

Salaverry fue citado a raíz de las declaraciones del empresario y colaborador de la Fiscalía, Jorge Yoshiyama, en el sentido de que el exparlamentario estuvo encargado por su entonces partido de coordinar directamente con Chávarry.

Yoshiyama ha asegurado a la Fiscalía que Keiko Fujimori estaba al tanto de los aportes de Odebrecht y que le pidió a su entonces jefe de campaña, Jaime Yoshiyama, tío de Jorge Yoshiyama, que niegue su existencia.

Durante el resto de la jornada, el fiscal Pérez también interrogará a varios líderes empresariales sobre su conocimiento de las prácticas de Odebrecht y sus socias en Perú en el pago de sobornos a políticos o funcionarios a cargo de grandes obras de infraestructura. EFE