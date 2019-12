Exministra mexicana presa denuncia ante fiscal 'guerra jurídica' en su contra

México, 3 dic (EFE).- La exministra mexicana Rosario Robles, acusada de desvío de dinero público, envió una carta al titular de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, Alejandro Gertz, en la que señaló que personal a su mando ha fabricado 'mentiras y delitos' para argumentar la privación de su libertad.

Robles, secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018), está acusada de permitir el desvío de fondos públicos por unos 255,6 millones de dólares y fue detenida desde el pasado 13 de agosto.

En la carta, con fecha del 1 de diciembre y que fue publicada en su cuenta de la red social de Twitter este martes, Robles le señaló al fiscal que su caso es 'una guerra jurídica' en su contra y no se le ha tratado como ciudadana 'sino como una enemiga a la que hay que aniquilar'.

'Le escribo porque conociéndolo bien, estoy segura que usted no ha sido informado de las mentiras y los delitos que han cometido los servidores públicos a su cargo para argumentar la privación de mi libertad', apuntó Robles.

'Pero hasta para fabricar pruebas son malos, pues la dirección que se asienta en la licencia (de conducir) no existe en la Ciudad de México', añadió Robles al hablar de uno de los supuestos motivos -la presentación de una documentación errónea- que llevó a que se le dictara prisión preventiva.

La exfuncionaria dijo que está 'tan segura' de que no miente que le propuso un trato a Gertz. 'Si la Fiscalía (FGR) demuestra que la dirección de la supuesta 'fake'/licencia existe y ahí he vivido, yo me declaro culpable pero si no, le pido actúe con todo el peso de la ley contra quien actúo en mi contra con dolo'.

Además, Robles dijo que su detención es arbitraria y que la decisión de iniciar un juicio político en la Cámara de Diputados confirma esta situación.

Este lunes, Robles fue notificada por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados sobre el procedimiento de juicio político iniciado en su contra.

El aviso ocurrió la noche del lunes en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha, de la capital mexicana, donde se encuentra en prisión preventiva.

La resolución señaló que 'puede presumirse la responsabilidad de Robles Berlanga por diversas violaciones graves a los presupuestos de la Administración Pública Federal' y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales.

Robles tiene un plazo de 7 días para comparecer ante el juez, personalmente o mediante escrito, y el plazo vencerá el 11 de diciembre y si decide comparecer personalmente, la Sección realizará el trámite correspondiente ante el juzgado.

La carta dada a conocer este día es la segunda que la exministra le dirige al Fiscal General.

La primera fue el 22 de octubre y en ella Robles le pidió a Gertz Manero que prevalezca la justicia y reclama que se pretenda mantener retenida de manera ilegal e inventando otros delitos.

En aquella misiva, Robles acusó al ministerio público (fiscalía) de haber mentido al presentar una identificación suya con otro domicilio, lo que decidió a juez a dictar la prisión preventiva la primera vez.

A la exministra se le vincula con la Estafa Maestra, una trama que presuntamente fue urdida durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para desviar recursos mediante convenios fraudulentos mediante empresas fantasma.

La trama de la estafa maestra fue denunciada en 2017 por el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

De acuerdo con las denuncias el dinero de la estafa maestra se habría entregado a 186 empresas, de las cuales 128 no disponían ni de la infraestructura ni de la personalidad jurídica para prestar servicios. EFE