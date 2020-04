Exministro francés de Deportes considera 'una locura' mantener el Tour

París, 2 abr (EFE).- El exministro francés de Deportes y exdeportista olímpico David Douillet consideró 'una locura' el mantenimiento del Tour de Francia en sus fechas actuales, del 27 de junio al 19 de julio, a causa de la epidemia del coronavirus.

'Entiendo lo que hay en juego desde el punto de vista financiero, pero hay demasiados riesgos', indicó Douillet a la televisión pública francesa 'France TV'.

Para el medallista de judo, que asegura no perderse nunca una etapa del Tour, la única posibilidad para que pudiera disputarse la prueba sería disponer de suficientes test para que todo el mundo fuera sometido a pruebas y que todos dieran negativo.

'Pero como es poco probable, no hay que hacerlo. No tenemos vacuna, no tenemos nada y hay gente muriendo de forma violenta. Me molestó mucho que mantuvieran las elecciones municipales', afirmó.

El exatleta consideró que mantener esos comicios fue 'un crimen contra la humanidad' y disputar el Tour 'en estas condiciones sería parecido'. EFE