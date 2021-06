Experto colombiano insta a El Salvador a propiciar un debate sobre el bitcóin

San Salvador, 18 jun (EFE).- El Salvador debe de propiciar un debate para analizar las implicaciones y ventajas del uso del bitcóin como moneda de intercambio y para determinar las reglas que se deberán seguir para evitar que el país se convierta en un paraíso fiscal, opinó este viernes el experto colombiano en tecnologías Gabriel Levy.

Levy, docente, investigador y especialista en tecnologías de la información y comunicación, y transformación digital, participó en una charla virtual propiciada por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).

'El Salvador debería propiciar un debate que module el alcance de una decisión (aprobación del bitcóin como moneda de curso legal) como esta', dijo el experto durante su intervención.

Además, ve 'muy importante que haya un diálogo social en donde se acuerde las reglas del juego para el tránsito de esta criptomoneda, reglas que protejan el riesgo cambiario de los ciudadanos y el activo de los empresarios'.

'Creo que es muy importante una discusión parlamentaria con la sociedad civil (...) creo que hay que hacer estudios serios que analicen y definan con total certeza cuál es el riesgo que representa una decisión de esta naturaleza para que exista una reglamentación financiera que le ponga freno a dicho riesgo', subrayo.

UNA DECISIÓN APRESURADA

Para Levy la decisión de aprobar una ley que permitirá el uso de bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador fue 'apresurada' con la que 'se corre el riesgo que el país se convierta en una lavandería para ciberdelincuentes'.

'Si no se toman las medidas convenientes en un largo plazo se demostrará que El Salvador se convirtió en una lavandería para ciberdelincuentes del mundo, que el ciudadano de a pie no se apropio de esa tecnología y que terminó siendo un asunto para lavar dinero y no para beneficiar a la población', advirtió.

El investigador colombiano aseguró que los entes salvadoreños involucrados en el tema 'están a tiempo para modular esa ley que se sacó y de reglamentarla mejor'.

'Se corre el riesgo altísimo que El Salvador se convierta en una lavandería de ciberdelincuentes', agregó.

La Ley Bitcóin, que ya fue publicada en el Diario Oficial tras recibir la firma del presidente Nayib Bukele y que entrará en vigencia en menos de 90 días, apenas contiene 16 artículos y fue aprobada de manera 'acelerada', según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

La ley, aprobada la semana pasada por la Asamblea Legislativa de amplia mayoría oficialista, ha generado opiniones encontradas, principalmente por el riesgo que el país se convierta en un paraíso fiscal que propicie el lavado de dinero y la evasión fiscal.

La normativa convierte a El Salvador en el primer país del mundo en darle curso legal a la criptomoneda. EFE