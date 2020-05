Experto uruguayo destaca importancia de los impuestos en tiempos del COVID-19

Montevideo, 27 may (EFE).- El experto uruguayo en tributación y Derecho Empresarial Carlos Loaiza-Keel resaltó este miércoles la importancia de los impuestos durante la crisis que atraviesa el mundo por el COVID-19.

Durante una charla virtual organizada por la Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación (Camacoes), el también abogado señaló que estos van a ser 'muy relevantes' no solo para 'aliviar en lo inmediato', sino para 'contribuir al dinamismo económico'.

'Obviamente los países van a preferir endeudarse, pero la deuda no es más que más impuestos a futuro', explicó.

Según apuntó Loaiza-Keel, actualmente el mundo cuenta con un 'sistema tributario global' que fue dejado 'en evidencia' por el coronavirus.

'El COVID demuestra cómo estos problemas mundiales no se pueden resolver con la forma tradicional nacional, o sea, solamente con decisiones nacionales', dijo.

En este sentido explicó, por ejemplo, que a Uruguay le puede ir 'muy bien' en el aplanamiento de la curva de contagios, sin embargo, esto no lo va a eximir de tener problemas económicos si el mundo no logra controlar la enfermedad.

Por otra parte, Loaiza-Keel indicó que, pese a la crisis mundial generada por el coronavirus, 'no va a haber un día después', porque los procesos humanos 'no tienen cambios drásticos de un día para otro' y 'no va a haber un cambio paradigmático'.

'Si uno pone la lupa en los procesos históricos, nunca existieron cambios drásticos de un momento para otro. Los historiadores eligen hitos en la historia para decir que se cambia de una era a otra, pero eso no supone necesariamente que el proceso haya sido de un día para otro', explicó.

Asimismo, agregó que la sociedad ya está viviendo un proceso de cambio paradigmático que la hace vivir el fenómeno del COVID-19 'de una manera particular'.

'Claramente la crisis del COVID fue un golpe y Mike Tyson decía: Todos tenemos un plan hasta que recibimos el primer golpe en la cara. Cuando recibimos ese primer golpe en la cara tenemos que recalcular nuestra posición, y en muchos sentidos no estábamos preparados para este crisis', sentenció. EFE