Expertos alemanes recomiendan el uso de mascarillas en los colegios

Berlín, 3 nov (EFE).- Expertos alemanes recomendaron este martes la generalización de las mascarillas en los colegios, que permanecen abiertos en todo el país durante el mes de noviembre mientras bares, restaurantes, museos y piscinas cierran para contener la pandemia.

Lars Schaade, vicepresidente del Instituto Robert Koch (RKI), el centro epidemiológico de referencia en Alemania, aseguró en una rueda de prensa, al ser preguntado al respecto, que 'hay que hacer algo porque si no habrá contagios en los colegios'.

Reconoció que la medida puede chocar con aspectos sociales o pedagógicos, pero la consideró 'adecuada' y se reafirmó en la recomendación del RKI sobre el uso de mascarillas en los centros educativos, según los actuales conocimientos sobre los métodos de transmisión de la covid-19.

Schaade recalcó que los colegios no son centros donde la pandemia se propague especialmente y que los menores no se contagian con mayor frecuencia que los adultos. No obstante, la escuela es un lugar donde se producen estrechos contactos y se pueden producir brotes que afectarían a muchas familias.

En esa misma rueda de prensa la responsable de Investigación Infecciosa del Centro Helmholtz, Melanie Brinkmann, se mostró asimismo 'satisfecha' de que la medida se haya empezado a introducir en los colegios.

Reconoció que es un 'tema difícil', pero se mostró convencida de que su uso -en combinación con la ventilación de las aulas- contribuirá a 'reducir infecciones' en lugares como las clases, donde por cuestión de espacio no se puede mantener la distancia de seguridad.

'Las mascarillas pueden reducir considerablemente el riesgo de contagios', afirmó la viróloga.

El uso de mascarillas ha empezado a introducirse en Alemania en las últimas semanas conforme repuntaban los nuevos casos diarios, que superaron los 19.000 el pasado sábado, marcando su máximo desde el inicio de la pandemia.

No obstante, debido al sistema federal, las legislaciones en materia educativa y sanitaria son regionales, con lo que mientras algunos 'Länder' han impuesto su utilización de forma uniforme, otros la han limitado a ciertos grupos de edad o a partir de cierta incidencia de la enfermedad.

En la ciudad-estado de Berlín, por ejemplo, que se encuentra actualmente en nivel amarillo por la covid-19, las mascarillas son obligatorias para todos los alumnos en las zonas comunes. Sólo los mayores de 16 deben usarla también en las clases. EFE