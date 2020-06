Expertos apuestan por gestión de comunidades locales para detener incendios

Madrid, 23 jun (EFE).- La experiencia de comunidades locales e indígenas de la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala, la prevención de incendios forestales y la lucha contra la pandemia pueden ser de valía para combatir los incendios en la Amazonía, según expertos.

Durante el encuentro virtual organizado por la organización If Not Us Then Who, en asociación con organizaciones indígenas de la Alianza Global de Organizaciones Territoriales, expertos de Guatemala, Brasil, El Salvador y Estados Unidos han señalado la importancia de los conocimientos de comunidades locales en la lucha contra los incendios.

'El año 2019 fue el periodo con mayor deforestación en la Amazonía brasileña, aunque este 2020 tiene visos de que esas cifras se van a superar', según la ecologista brasileña Marcia Macedo e investigadora en el Woods Hole Research Center de Estados Unidos.

Macedo, especialista en el estudio de los cambios en los usos de la tierra y las consecuencias en los ecosistemas, ha señalado que 'los pueblos tienen las herramientas para afrontar los incendios y para gestionar sus recursos. Las soluciones y herramientas están ahí'.

El investigador de PRISMA Foundation, Andrew Davis, ha coincidido con Macedo en que 'las comunidades locales e indígenas tienen técnicas ancestrales para la lucha contra los incendios, conocen cómo y cuándo avanzan y cómo detenerlos'.

La cuestión, según Davis, es encontrar la fórmula para 'integrar esos conocimientos en los planes oficiales de lucha contra los incendios', porque los gobiernos utilizan tecnología e infraestructura, pero 'sería más rápido y efectivo utilizar la sabiduría ancestral de esos pueblos'.

Davis ha sostenido que los conocimientos y la conciencia de estas personas contribuyen a 'la conservación, estabilidad, sostenibilidad y riqueza económica de sus pueblos y son duraderas para generaciones'.

La concesión de tierras a indígenas y comunidades locales para su autogestión debe estar en 'la elaboración de políticas por parte de las autoridades', según Davis, porque han demostrado que con su gestión se puede 'reducir la pobreza y lograr crecimiento económico'.

El representante de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) en la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala, Erick Cuellar, ha explicado que 'las concesiones una vez más reportaron este año cero incendios forestales, mientras fuera de las mismas, donde el 90 por ciento de fuegos son causados por los humanos, continuaron ardiendo'.

En Guatemala, 'el año 2020 fue el más seco hasta el momento', según Cuellar, sin embargo 'hasta ahora nuestros bomberos informan de que no hubo incendios. Nuestro desafío ahora es convencer a nuestro gobierno para que renueve las concesiones que garantizan nuestro éxito'.

Por su parte, el bombero indígena de la Amazonía brasileña, Danel Javaé, señaló que en 2019 dirigió un equipo de trabajo para prevenir los incendios, basándose en gran parte en 'la sabiduría de sus mayores'.

Actualmente, Javaé trabaja en la capacitación de líderes comunitarios para la prevención de la COVID-19 porque temen que mucha gente ante el avance de la pandemia en Brasil, donde se registran índices muy altos de contagio, 'no quiera unirse a las brigadas contra incendios en la Amazonía'.

La Alianza Global de Organizaciones Territoriales está integrada por: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) de Indonesia, Mesoamerican Alliance of Peoples and Forests (AMPB), Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB) and Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Comunidades Amazónicas (COICA).

El evento forma parte de un ciclo de sesiones informativas virtuales, tituladas 'Nuestra aldea'. EFE