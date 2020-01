Expertos consideran que Célico debe seguir pese a eliminación en Preolímpico

Guayaquil (Ecuador), 25 ene (EFE).- Amílcar Mantilla, exdirectivo del fútbol juvenil de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), y Walter Saltos, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Ecuador, coincidieron este sábado en que el argentino Jorge Célico debe seguir al frente de las categorías menores pese a la eliminación de la selección sub'23 en el Preolímpico de Colombia.

Si bien con el argentino Célico el seleccionado ecuatoriano acumuló tres derrotas consecutivas y anticipó su eliminación en el Preolímpico, con él Ecuador ganó el título en el Sudamericano Sub'20 de Chile y la medalla de bronce en el Mundial de Polonia, en ambos casos el año pasado.

'No podemos tapar el sol con un dedo, el trabajo del técnico Célico ha sido muy bueno y no se lo puede excluir por lo sucedido en Colombia', dijo Mantilla a Efe.

Los actuales directivos de la FEF en cabeza del presidente, Francisco Egas, no se han pronunciado aún sobre lo sucedido.

Ecuador es la primera selección eliminada en el Preolímpico de Colombia después de caer sucesivamente por 0-3 contra Chile, por 0-4 frente a la anfitriona y por 0-1 ante Venezuela, y cuando aún le falta un partido por jugar, con Argentina, en la cuarta jornada del Grupo A.

De su lado, Saltos opinó que haber utilizado al técnico en la Sub'20, Sub'23 y en la absoluta 'no le dio tiempo para trabajar en ninguna de las tres, por lo que si esto se debió a una decisión del directorio de la FEF, ellos tienen que asumir su responsabilidad'.

'Históricamente, tampoco hemos sido una fuerza poderosa, pero estamos evolucionando, pero esa evolución no nos permite decir que estamos por encima de otras selecciones. Pero si se logró el título Sudamericano en la Sub'20, mantengamos la premisa, que en esa categoría somos fuertes', comentó a Efe.

'De ninguna manera deberá salir Célico. Porque se han perdido tres partidos, no significa que ya no vale', agregó.

Por su parte, el comentarista de prensa, radio y televisión Carlos Víctor Morales indicó que lo sucedido en Colombia 'es consecuencia de un proceso no planificado, improvisado y sin apoyo'.

Estimó que al equipo le faltaron partidos de preparación, que tuvieron que armar al filo del inicio del torneo, 'porque a última hora negaron jugadores. Se unieron una serie de situaciones que terminaron afectándola'.

Para 'el Chino' Morales, como también le dicen, hubo responsabilidad en la FEF 'por su falta de capacidad de gestión'.

Desde el punto de vista del mencionado periodista, se aceptó la decisión de los clubes con 'facilismo' y añadió que 'ese facilismo determinó que este equipo, sin buen trabajo de conjunto, se vaya directamente al despeñadero'.

'No soy partidario de que salga el técnico, hay que mantenerlo porque conoce su trabajo en estas categorías, sin distracciones como sucedió cuando se lo utilizó en la FEF porque no tenía técnico absoluto, y ahora que lo tiene, todavía no empieza su trabajo, y el que hizo de 'tapahueco' terminó fracasando en el Preolímpico', resaltó.

Ecuador cerrará su participación en el Preolímpico el próximo lunes ante Argentina.

Mientras tanto, el nuevo seleccionador absoluto, el hispano-holandés Jordi Cruyff, tras su presentación en Ecuador la semana pasada retornó a España y sus colaboradores tampoco estuvieron con la sub'23 en Colombia. EFE