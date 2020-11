Expresidente boliviano lamenta que Brasil y México no 'reconozcan' a Biden

Miami, 17 nov (EFE).- El expresidente boliviano Jorge 'Tuto' Quiroga lamentó este martes en un foro sobre democracia desarrollado virtualmente desde Miami que ni Brasil ni México hayan reconocido todavía al presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, y señaló que hasta China lo ha hecho.

'Nunca he visto una transición donde no se hubiera reconocido, a Biden, por parte de los gigantes del hemisferio: Brasil y México', manifestó Quiroga durante el V Diálogo Presidencial, en el que participaron once expresidentes más de América Latina y España. 'Hasta China ya reconoció', agregó.

'Eso va a crear problemas para el desarrollo del hemisferio', enfatizó Quiroga.

Por su parte, el expresidente chileno Eduardo Frei consideró una 'buena noticia' que Biden hubiera ganado las elecciones al presidente Donald Trump el pasado 3 de noviembre.

'Las crisis de las democracias se solucionan con más democracia y más participación, y el pueblo de Estados Unidos da una señal clara que no quería seguir con el Gobierno que estaba', agregó el expresidente chileno.

Frei criticó que los Gobiernos de América Latina no están integrados y que eso se ha evidenciado durante la pandemia de la covid-19 en la que se pelean hasta por los ventiladores.

En ese sentido, dijo que ante los bloques en Europa y Asia, a Latinoamérica el camino 'lógico' que le queda es integrarse con Estados Unidos, por lo que aplaudió la victoria de Biden.

En el foro, que este año iba a ser por primera vez en Madrid (España), los exmandatarios discutieron el agravamiento de las amenazas a las democracias debido a la pandemia en la región.

Solo Quiroga y Frei se refirieron brevemente a las elecciones en Estados Unidos, donde el republicano Trump se ha negado a conceder la victoria a Biden argumentando un fraude electoral sin presentar pruebas.

Frei señaló que espera que 'la presidencia de Biden' con otro 'carisma' sea una buena noticia para la reactivación de la región, 'que no ha sido capaz de integrarse' entre sí.

'Estamos en un mundo globalizado y lo que pasa en cualquier parte del mundo nos afecta', dijo durante el evento, organizado por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

Lamentó que Latinoamérica es el continente más afectado por el coronavirus, con seis países entre los primeros lugares por número de casos, y 'por supuesto Estados Unidos, que no se escapa de esa realidad'.

El expresidente chileno señaló que hasta África supera al continente americano en el manejo de la pandemia de la covid-19.

El foro, que suele realizarse en la universidad Miami Dade College (MDC) de esta ciudad floridana, es organizado por la Cátedra Mezerhane del MDC.

Este año contó con la participación virtual, desde sus países, de una docena de expresidentes de Latinoamérica y España, entre ellos, Jamil Mahuad y Osvaldo Hurtado (Ecuador), Luis Alberto Lacalle Herrera (Uruguay) y Andrés Pastrana (Colombia).

También estuvieron presentes los expresidentes José María Aznar (España), Ernesto Pérez Balladares (Panamá), Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Felipe Calderón (México), y Mauricio Macri (Argentina). EFE