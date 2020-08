Expresidente mauritano acusa a Parlamento y Gobierno de un complot contra él

Nuakchot, 28 ago (EFE).- El expresidente mauritano Mohamed Uld Abdel Aziz acusó al Parlamento y al poder ejecutivo del país magrebí de hacer un complot en su contra, según denunció en una rueda de prensa celebrada anoche en su domicilio en Nuakchot.

El exhombre fuerte de Mauritania es perseguido judicialmente en base a un informe elaborado por una comisión parlamentaria, y remitido a la Fiscalía, que recoge una investigación sobre supuesta malversación de fondos y enriquecimiento ilícito durante su mandato (2008-2019).

Abdel Aziz ha logrado hablar con la prensa tras un primer intento el pasado 17 de agosto que fue abortado por la policía que lo detuvo entonces y tras haber pasado una semana en prisión fue liberado.

El expresidente denunció el aumento de salarios de los diputados hasta 25.000 uguiyas (unos 545 euros) mensuales, y consideró que estas subidas sirven para manipular a los parlamentarios contra él.

Dijo también que los miembros de la comisión parlamentaria -que calificó de 'ilegal'- están lejos de ser imparciales porque cada uno 'tiene cuentas que arreglar con el Estado', refiriéndose a las presiones que sufrían durante su mandato.

Abdel Aziz se preguntó por qué esa investigación no abarcó estos dos últimos años, añadiendo que el objetivo del informe no es el interés nacional sino atacar a su persona.

'Nunca he robado ni un duro del dinero público', aseveró mientras añadió que no había gastado su salario de 700.000 uguiyas (15.000 euros) mensuales durante los últimos once años, lo que le permitió acumular una fortuna 'considerable y legítima'.

La investigación parlamentaria afectó también a otros exresponsables (ministros y jefes de gobierno) durante el mandato de Abdel Aziz, así como empresarios cercanos a él y miembros de su familia.

El informe abarcó doce expedientes como la nueva terminal, los contenedores de hidrocarburos en el Puerto de Nuakchot, los acuerdos comerciales concluidos con una compañía china, las inversiones energéticas, las licitaciones de infraestructuras, la concesión de terrenos públicos, así como la concesión de una isla a un emir de Catar.

Según el informe, 'la mayoría de los responsables de las irregularidades destapadas afirmaron que recibieron órdenes de Abdel Aziz'.

En su rueda de prensa, celebrada entre yuyus de alegría de las mujeres, el expresidente mauritano negó toda tentativa de golpe de estado durante la celebración del aniversario de independencia del país el pasado 28 de noviembre, evento al cual rechazó asistir. EFE