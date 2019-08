$!Exprimer ministro de Perú dice que no recibió “un solo centavo” de Odebrecht

El ex primer ministro del actual régimen de Martín Vizcarra y congresista por el partido Alianza para el Progreso, aseguró que él no está comprendido “absolutamente en nada” en la investigación de una concesión que se dio a Odebrecht para que construya una carretera en la región amazónica de San Martín en 2008, cuando él era gobernador regional.

El exprimer ministro de Perú César Villanueva aseguró que no recibió “un solo centavo” de Odebrecht , después de que el brasileño Jorge Barata , quien fuera el máximo representante de la constructora en el país, declarara a fiscales peruanos que la empresa le entregó 60.000 dólares.

“Sin embargo, dado que vivimos en un mundo de sospecha y dado que cualquier expresión que pueda señalar el señor Barata es motivo de alteración, de sospechas y de dudas, he pedido a mi abogado que exprese al señor fiscal mi disposición a colaborar en cualquier forma que él considere”, sostuvo.

Agregó que el presidente Vizcarra “no tiene nada que ver con este tema” y que tanto Barata y los exfuncionarios de Odebrecht tendrán que probar los presuntos pagos que supuestamente le hicieron.

“Tendrán que dar las pruebas: para qué, con qué objeto me dieron ese dinero y cómo me dieron ese dinero; según ellos fue en efectivo, por eso es que he pedido que se investigue este caso minuciosamente, pueden revisar mis cuentas”, acotó.

Villanueva ya presentó este jueves su renuncia a la inmunidad parlamentaria para que se le pueda investigar por estas acusaciones y aseguró que confía “plenamente en que la verdad se abrirá paso”.

Según medios locales Barata declaró este martes en Brasil a fiscales peruanos que la empresa entregó a Villanueva, en 2008, dos pagos en efectivo de 30.000 dólares, cada uno, presuntamente para adjudicarse el proyecto de la carretera en San Martín.

Ese proyecto está siendo investigado por las fiscalías anticorrupción de las ciudades de Tarapoto y Moyobamba, ya que la empresa admitió que hizo pagos ilícitos para obtener la obra por 109 millones de soles (unos 33 millones de dólares), un monto mayor en 9,5 % al referencial.

Al ser interrogado sobre los “codinomes” (nombres en clave) usados por la empresa para identificar a las personas a las que entregaba dinero de procedencia ilícita, Barata dijo que Villanueva era conocido como “Curriculum Vita”.

Tras conocerse la información, el presidente Vizcarra manifestó su sorpresa, pero dijo que “manteniendo coherencia” en la lucha contra la corrupción espera “que se investiguen los hechos hasta determinar la verdad”.

Por el caso Odebrecht, en Perú están imputados los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), actualmente preso en Estados Unidos mientras la justicia de ese país toma una decisión sobre un pedido de extradición, y Ollanta Humala (2011-2016) para quien la fiscalía pidió 20 años de cárcel por lavado de activos.

Además, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien cumple 36 meses de arresto domiciliario, mientras que Alan García (2006-2011) se suicidó en abril pasado, cuando iba a ser detenido.

La líder opositora Keiko Fujimori cumple 36 meses de prisión preventiva desde fines de octubre pasado, al igual que la exalcaldesa izquierdista de Lima Susana Villarán, a quien se le dictaron 24 meses de cárcel mientras es investigada.