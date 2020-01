Exsecretario general de ONU Javier Pérez de Cuéllar cumple 100 años en Lima

Lima, 19 ene (EFE).- El diplomático peruano Javier Pérez de Cuellar, el primer iberoamericano que ha ocupado la Secretaría General de las Naciones Unidas, cumple cien años de vida en su casa de Lima y recibe la felicitación de diversas figuras.

El veterano diplomático permanece alejado del escenario público desde hace varios años, por su delicado estado de salud, después de haberse postulado a la presidencia de Perú en 1995 e integrado el gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua (2000-2001) como titular del Consejo de Ministros y canciller de la República.

'Quiero saludar a Javier Pérez de Cuéllar por sus cien años de vida. Peruano ilustre de impecable trayectoria dedicada al servicio del Perú y de la comunidad internacional', escribió este domingo el presidente peruano, Martín Vizcarra, en su cuenta de Twitter.

'Agradecemos su legado como diplomático, Canciller, Presidente del Consejo de Ministros y Secretario General de la ONU, que sigue vigente', anotó el mandatario.

Pérez de Cuéllar ocupó distintas delegaciones diplomáticas alrededor del mundo, representando a Perú, antes de ser elegido secretario general de las Naciones Unidas en 1982 como el único latinoamericano, cargo que mantuvo hasta 1991.

Durante su trayectoria en Naciones Unidas, el diplomático peruano tuvo una decisiva participación en el cese de la guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido en 1982, asimismo en el fin de la guerra entre Irán e Iraq en 1988.

Igualmente, Pérez de Cuéllar negoció el fin de las hostilidades en el Golfo Pérsico en 1991 y logró la liberación de rehenes secuestrados por el grupo islámico Hezbolá en Líbano en el mismo año.

El actual secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, escribió una carta en la que le expresó sus saludos por el cumpleaños con 'orgullo y alegría'.

Guterres recordó que al final de su cargo en la ONU logró los históricos Acuerdos de Paz de El Salvador y que 'a menudo' ha reflexionado 'sobre su ejemplo y experiencia para inspirarme y orientarme'.

'Esta coincidencia de circunstancias se ve aún más reforzada por el profundo afecto y los estrechos lazos familiares que sé que mantiene con mi país', agregó Guterres, exprimer ministro de Portugal.

En Lima, el canciller peruano, Gustavo Meza Cuadra, escribió una semblanza de Pérez de Cuéllar en la que lo calificó de 'peruano universal, referente y orgullo del servicio diplomático de la república y de la diplomacia mundial'.

'A lo largo de su extraordinaria carrera, invirtió su talento con desprendimiento para forjar consensos políticos de la mayor relevancia', agregó el ministro de Relaciones Exteriores en el escrito publicado por el diario El Comercio.

Pérez de Cuéllar nació en Lima el 19 de enero de 1920 y estudió Derecho antes de incorporarse al servicio diplomático a los 24 años de edad.

Se casó con la francesa Yvette Roberts con quien tuvo a sus hijos Francisco y Cristina, y luego se unió en segundas nupcias con la peruana Marcela Temple, madre de sus dos últimos descendientes.

El destacado diplomático afirmó, en declaraciones recogidas por la prensa en 2001, que tenía la suerte de dormir bien, sin dejar que los problemas lo angustiaran.

'Mis sueños son diría yo surrealistas. Cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Eso además me da gran serenidad. Algunos amigos dicen que no tengo nervios', afirmó entonces.EFE