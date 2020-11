Extenico del Nápoles Gianni Di Marzio: 'Es como si hubiera perdido a un hijo'

Roma, 25 nov (EFE).- Gianni Di Marzio, exentrenador del Nápoles y ojeador que forjó el vínculo entre el argentino Diego Armando Maradona y el club sureño, reconoció este miércoles en una breve conversación telefónica con EFE que el fallecimiento del Pibe de Oro le hace sentir 'como si hubiera perdido a un hijo'.

'Es como si hubiera perdido a un hijo. En este momento mi cerebro no funciona, estoy sin palabras, no me lo esperaba, para nada. Tengo todas nuestras fotos juntos en mi despacho', aseguró Gianni Di Marzio.

'La gente se dará cuenta ahora de que Diego es el más grande de todos los tiempos', añadió.

El extécnico del Nápoles es el hombre que, en 1978, cuando estaba de visita en Sudamérica para cazar talentos durante el Mundial de Argentina, oyó hablar por primera vez de Diego y consiguió con Argentinos Juniors una opción de compra a favor del conjunto napolitano por 270.000 euros.

El fichaje finalmente no se pudo concretar en ese momento por el 'no' del presidente del Nápoles, Corrado Ferlaino, pero Di Marzio y Diego establecieron un profundo vínculo de amistad que duró hasta el trágico fallecimiento del Pibe de Oro, este miércoles.

Y Diego se enamoró del Nápoles, por el que terminó fichando en 1984 y del que abrió la página más gloriosa de su historia, acabada con dos títulos ligueros (1987 y 1990), una Copa Italia (1987), una Supercopa italiana (1990) y una Copa UEFA (1989). EFE