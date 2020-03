Exvicepresidente de Bolivia: 'más pronto que tarde volveremos'

Madrid, 4 mar (EFE).- El exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera aseguró este miércoles que su partido y el del expresidente Evo Morales, el MAS, volverá al poder 'más pronto que tarde', tras lo que ellos califican de 'golpe de Estado' por parte de la oposición, quien les acusó de fraude electoral el pasado octubre.

Linera se manifestó así tras un acto organizado en la sede del sindicato español Unión General de Trabajadores (UGT), donde repasó los datos del gobierno de Evo Morales que, según afirmó, sacó a un '30% de bolivianos de la pobreza'.

En la conferencia donde acudieron decenas de bolivianos residentes en España, también participaron los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y del sindicato Comisiones Obreras, Unai Sordo, así como el portavoz del partido Izquierda Unida en el Congreso español, Enrique Santiago, y la diputada de Unidas Podemos, Meri Pita.

El ex presidente del gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero no pudo estar presente pero envió un mensaje a los asistentes en que el mostró su 'apoyo, a la democracia, a Morales y Linera, a los que han escrito la historia'.

'Recibimos una economía miserable y pobre, el país más pobre de América Latina junto a Haití, y la hemos convertido en la de mayor crecimiento', recordó el exvicepresidente, quien desde hace varios meses reside en Argentina tras abandonar su país.

Según relato, con Morales 'Bolivia recuperó la dignidad': 'eso vale más que mil PIB, que deuda externa, eso recuperamos, la dignidad de un pueblo que ha sido maltratado por la historia, y ahí gente a la que eso no le ha agradado', espetó.

EL INFORME QUE CONTRADICE A LA OEA

Todos los ponentes de la conferencia aludieron al reciente análisis elaborado por dos investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) para el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), en el que contradicen la versión de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el supuesto fraude electoral en octubre pasado.

El análisis estudia la tendencia del escrutinio antes y después de que se interrumpiera el conteo rápido al 84 %, punto en el que los opositores a Morales denunciaron el inicio del supuesto fraude, que acreditó después la Organización de Estados Americanos (OEA).

El CEPR asegura en el informe que 'el análisis estadístico y las conclusiones de la OEA parecen profundamente defectuosas'.

'En Bolivia ha habido un golpe de Estado, todos lo sabemos, y lo han hecho los que se han sentido agraviados, los que veían que la riqueza no les llegaba solo a ellos, sino a muchos, los que veían que el litio no lo sacaban empresas extranjeras, sino bolivianos', afirmó.

LAS ELECCIONES DE MAYO, CRUCIALES PARA LA DEMOCRACIA

Las elecciones del próximo mes de mayo, donde Evo Morales no será candidato, se prevén claves para la estabilidad del país, actualmente presidido por Jeanine Añez, senadora de la oposición cuando se celebraron los comicios del pasado octubre.

En ese sentido, Linera se mostró 'optimista' sobre el resultado de los comicios pero no tanto sobre si la oposición respetará los resultados.

'No me preocupa si vamos a ganar, me preocupa si nos van a dejar ganar', espetó.

A su vez, contó que estas elecciones se afrontarán con gente 'encarcelada, atemorizada' por el actual gobierno, según manifestó, quienes 'han sido capaces de todo, de asesinar a la gente, de rompe acuerdos internacionales...'.

'Nos dicen que somos los dictadores que se fueron, nosotros que sacamos el 62% de los votos y los que están en el Gobierno sacaron el 5, hay una distorsión en la lógica de las palabras', se quejó.

Asimismo, Linera no quiso pasar la oportunidad de reivindicar el proyecto del MAS para Bolivia: 'somos un proyecto que tiene mucho más que ofrecer, estamos aupados en el corazón de la mujer con pollera, el hombre de casco, este es un recodo en el camino doloroso de la lucha de los humildes, hay que comenzar, más pronto que tarde volveremos'. EFE