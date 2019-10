'Exxon sabía' sobre cambio climático, claman activistas ante juicio en N.York

Nueva York, 22 oct (EFE).- Grupos defensores de la justicia climática protestaron este lunes ante la Corte Suprema de Nueva York, donde este martes comienza un juicio contra la mayor petrolera de EE.UU., Exxon Mobil, acusada por la Fiscalía de engañar a sus accionistas sobre el impacto de las emisiones de carbono.

Dos horas antes del inicio del proceso, medio centenar de personas convocadas por organizaciones como 350.org, Fridays For Future (FFF) o New York Communities for Change (NYCC) desplegaron una pancarta de varios metros de largo a las puertas del juzgado donde denunciaban: 'Cambio Climático: Exxon lo sabía, háganles pagar'.

Tras la pancarta, los activistas corearon lemas como 'Recuerden Sandy' (el huracán), 'Dejen los combustibles fósiles' o 'Emergencia climática', interrumpiendo el trasiego habitual del tribunal y llamando la atención de los transeúntes, algunos de los cuales se solidarizaban repitiendo sus palabras.

'La energía es un derecho humano básico, no una 'commodity' de la que deban sacar beneficio. Estas empresas han bloqueado que se implementen medidas para mitigar el cambio climático, y debemos pasar de los combustibles fósiles a las energías renovables', sostuvo la activista Jamie Tyberg, de NYCC.

Los organizadores mostraron su apoyo a la Fiscalía de Nueva York, que comenzó a investigar si Exxon Mobil mintió al público y a sus inversores sobre los efectos del cambio climático bajo la dirección del exfiscal Eric Schneiderman, en 2015, labor que se amplió a sus prácticas contables y continuó la siguiente fiscal, Barbara Underwood.

Underwood denunció en 2018 a Exxon por engañar a sus accionistas en relación con el riesgo que las regulaciones para combatir el cambio climático planteaban para su negocio, un supuesto fraude que, según la acusación, llegó a los niveles más altos de la compañía, implicando al antiguo consejero delegado y posteriormente secretario de Estado, Rex Tillerson.

Los activistas acusaron hoy a la petrolera de 'defraudar a sus inversores durante décadas y negar los nefastos efectos del cambio climático', además de 'bloquear las acciones para contrarrestarlos', y enumeraron los huracanes que han azotado en los últimos años al país.

Asimismo, destacaron cómo los efectos más devastadores de la crisis climática impactan especialmente a las minorías de color y pobres en el país, y calificaron la actuación de las grandes corporaciones de la energía fósil, que a su juicio las han propiciado, como 'racismo ambiental'.

Una de las manifestantes, Yana Landowne, una directora de teatro que se identificó como hija de científico, explicó a Efe que con su protesta buscaba reivindicar el uso de los datos científicos, que a su juicio han sido 'ignorados' por las corporaciones, y dijo esperar que este juicio repercuta en ello.

Según la demanda de la Fiscalía, actualmente encabezada por la fiscal Leticia James, Exxon informó a sus inversores de que estaba teniendo en cuenta el posible impacto de las regulaciones relativas al cambio climático con un cálculo para estimar el coste de las emisiones de dióxido de carbono.

Sin embargo, de acuerdo a las autoridades, la empresa a menudo ignoraba ese cálculo y utilizaba otro mucho más favorable o directamente ninguno, unas prácticas que la petrolera defiende como legítimas, acusando a su vez a la Fiscalía de ceder ante el 'lobbying' o cabildeo de grupos 'oportunistas'. EFE