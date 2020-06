Ezpeleta confirma que las carreras fuera de Europa dependerán de la pandemia

Madrid, 11 jun (EFE).- El español Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de la empresa organizadora del Campeonato del Mundo de Motociclismo ha confirmado que para saber si habrá carreras fuera de Europa 'habrá que esperar ya que para hacer esas carreras es necesario hacerlo con espectadores'.

'Estamos esperando ver el desarrollo de las medidas de salud en otros países, en Estados Unidos, Argentina, Malasia y Tailandia, y luego veremos qué es posible incluir en el calendario', recalcó Ezpeleta sobre esa posibilidad, que se decidirá definitivamente antes del 31 de julio.

Y sobre la posibilidad de concluir el mundial en Malasia, Carmelo Ezpeleta reconoce en la página web del campeonato que 'es una posibilidad, pero todas las carreras fuera de Europa están pendientes y no lo sabemos exactamente, pero si no hay carreras fuera de Europa, el Campeonato terminará como todos los años en Valencia, si no, depende de qué carreras puedan hacerlo, pero Malasia es una posibilidad, sí'.

La publicación del nuevo calendario se ha logrado después de 'un trabajo duro por nuestra parte y la de los promotores para alcanzar este acuerdo y poder proponer este calendario', afirma Ezpeleta.

'En principio, tenemos algunos circuitos donde repetiremos carreras una semana tras otra, porque esto es fácil para el movimiento y para mantener el protocolo, aunque hay otros donde tendremos solo una carrera', continúa el responsable de Dorna.

'Pensamos que cuando nos encontramos con el problema de la pandemia, nos dimos cuenta de que podríamos hacer unas trece carreras y luego, si fuese posible, salir de Europa, si bien las carreras fuera de Europa se tendrán que confirmar antes de finales de julio, y el acuerdo con los fabricantes y los equipos es terminar el Campeonato como muy tarde el 13 de diciembre, lo que significa que debemos decidir qué carreras hacer, si todas son posibles, decidiremos qué carreras tendremos fuera de Europa', manifestó Carmelo Ezpeleta.

'El protocolo es lo más difícil: Lo hemos presentado a todos y si la situación mejora más adelante, podría haber cambios, pero siempre de acuerdo con las autoridades; hoy es el protocolo que hemos presentado a todos, desde los equipos hasta la FIM, y es el protocolo que usaremos desde el comienzo del Campeonato', recalcó el máximo responsable de Dorna Sports. EFE