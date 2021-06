Fabián: 'Morata tiene mucho gol'

Madrid, 4 jun (EFE).- Fabián Ruiz, centrocampista de la selección española, reivindicó este viernes, tras el 0-0 contra Portugal, la figura de su compañero Álvaro Morata, del que señaló que tiene 'mucho gol', al tiempo que insistió en la 'confianza' en el equipo en él, después de las ocasiones falladas en el segundo tiempo.

'Sabemos que lo va a hacer muy bien', remató el futbolista, que expresó las 'ganas' de todo el grupo de hacer 'una buena Eurocopa', aunque esquivó adoptar el papel de favorita: 'No cambia nada. Tenemos que salir cada partido con nuestro estilo de juego, con las cosas que nos pide el 'míster' y al final del torneo se verá si somos favoritos o no'.

'Siempre queremos ganar, hemos tenido ocasiones para llevarnos el partido, pero al final tenemos que quedarnos con las cosas positivas, con el trabajo que ha hecho el equipo y el estilo de juego que quiere Luis. Hemos hecho un gran partido. Lástima no poder haber hecho un gol, pero creo que este el camino', explicó.

También fue preguntado por la posibilidad de compaginar este verano Eurocopa y Juegos Olímpicos. 'No te puedo decir lo que va a pasar. Estoy pensando sólo en la Eurocopa. Está claro que jugar unos Juegos Olímpicos es muy bonito y eso se tendrá que hablar después de la Eurocopa, depende también del seleccionador sub'21, no depende de mí, así que no te puedo decir si voy a estar allí', contestó. EFE