Fabio Aru, ganador de la Vuelta 2015, 'ilusionado' en el nuevo Qhubeka-Assos

Redacción deportes, 3 dic (EFE).- El italiano Fabio Aru, ganador de la Vuelta 2015, se ha mostrado 'encantado' con su fichaje por el nuevo Qhubeka-Assos (exNTT), con el que espera a sus 30 años reverdecer laureles y aportar triunfos importantes a la formación sudafricana.

Después de su paso por el UAE Emirates y sin contar con victoria alguna desde 2017, año en que ganó el título nacional y una etapa del Tour de Francia, el ciclista sardo probará suerte en la nueva formación con un contrato de un año.

'Estoy absolutamente encantado de unirme al Team Qhubeka-Assos la próxima temporada y muy agradecido con Douglas Ryder que me dio la bienvenida a su equipo. Cuando surgió la posibilidad de firmar inmediatamente sentí que este era un entorno del que quería formar parte'.

El ganador de la Vuelta 2015 y dos veces podio en el Giro de Italia (tercero en 2014 y segundo en 2015) aportará experiencia para luchar por la clasificación general en diferentes pruebas junto a su compatriota Domenico Pozzovivo.

El director del equipo, Doug Ryder, dio la bienvenida a Fabio Aru.

'Estoy emocionado con la llegada de Aru al equipo, corredor que ha ganado la Vuelta y ha sido quinto en el Tour de Francia, además dos veces podio del Giro. Aportará mucho al desarrollo de nuestro equipo', señaló.

Después de varios años de ostracismo, Aru se propone volver a su mejor nivel con su nuevo maillot.

'En los últimos años no he tenido todo el éxito que esperaba, por lo que trataré de aprovechar esta etapa para volver a mi mejor nivel. Me siento capaz de volver de nuevo a los mejores resultados'. EFE