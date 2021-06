Fabio Quartararo destaca que 'ha sido una carrera dura'

Assen (Países Bajos), 27 jun (EFE).- El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) consiguió su cuarto triunfo de la temporada al vencer el Gran Premio de los Países Bajos en el circuito de Assen, pero destacó que 'para ser honestos, ha sido una carrera dura'.

Y, enseguida, recordó que cuando tuvo a Pecco delante le resultó 'imposible' adelantarle. 'No tengo palabras para describir lo que costaba adelantarle, iba cerrando bien los huecos y en la curva seis siempre va muy rápido, lo he intentado en la curva doce por el exterior y luego vi que podía ganarle el interior de la curva trece y la verdad es que nunca imaginé adelantar ahí, pero fue el lugar perfecto'.

'La carrera ha sido muy dura, porque he cometido un par de errores, la moto se me movió mucho desde la curva doce hasta que llegábamos a la quince, y en la curva seis he inclinado demasiado y casi se me va de detrás, pero lo más importante es la posición en la que hemos terminado y que nos llevamos 25 puntos', reconoció el líder del mundial de MotoGP.

Fabio Quartararo explicó que cuando tuvo cuatro segundos de ventaja sobre Pecco y Maverick, y en una zona concreta del circuito, quiso aumentar el hueco. 'Hice 1:33 bajos y cerca de 1:32, pues era el momento adecuado para dar el último 'tirón' y la verdad es que me siento muy contento. Ha sido una carrera difícil, pero para mí el objetivo era luchar por la victoria y lo hemos conseguido'.

En cuanto a sus rivales por el título, explicó que Maverick durante todo el fin de semana fue muy rápido. 'Me siento bien y he hecho una salida perfecta, pero es difícil de decir, porque estoy en un buen momento de mi carrera, cuento con la confianza extra de que me voy sintiendo cada vez mejor con la moto'.

'No pienso que sea el único que pueda pararme, porque las Ducati van muy rápidas y Joan también, y no creo que sea el único que se interponga en mi camino, pero me siento muy confiado y eso significa que soy muy rápido y quiero mantener esta línea hasta el final', afirma sin dudar Fabio Quartararo. EFE