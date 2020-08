Facebook e Instagram vetan a 'Pedro el Negro', el ayudante de San Nicolás

Imane Rachidi

La Haya, 13 ago (EFE).- Las redes sociales Facebook e Instagram eliminarán de ahora en adelante todas las fotos de Zwarte Piet (Pedro el Negro) que sean objeto de denuncia por racismo. Esta decisión de vetar al ayudante de San Nicolás, un personaje de la tradición holandesa caracterizado por su cara pintada de negro, los labios rojos y una peluca de rizos, divide al país.

Las nuevas directrices, en principio, no significan que Facebook, también dueño de Instagram, vaya a eliminar automáticamente las fotos, sino que, en caso de denuncia por alguien que se sienta ofendido, procederá a borrar la imagen bajo el argumento de que viola sus políticas.

El contenido cuestionado es el que 'usa claramente maquillaje negro para oscurecer el color de la cara, junto con otras características estereotipadas como una peluca con rizos o labios grandes', aunque se permiten los enlaces de noticias que usen imágenes de Zwarte Piet.

Según la leyenda, el legendario San Nicolás vive en España y viaja cada año en un barco a algún puerto de los Países Bajos. Llega acompañado de sus asistentes, Pedritos (Zwarte Pieten) y el caballo blanco Amerigo.

Para el gigante estadounidense, Zwarte Piet es parte de una 'historia continua de deshumanización y negación de los derechos civiles' en todo el mundo y la plataforma 'no acepta que los usuarios sean discriminados por, entre otras cosas, raza, sexo, religión, etnia, género o enfermedad, porque esto provocaría que los grupos vulnerables pierdan su voz'.

La empresa buscó el asesoramiento de 60 organizaciones y expertos en todo el mundo antes de tomar esta decisión, que llevó nueve meses de debates sobre un personaje cada vez más polarizado, que ha estado en el centro de las discusiones sociales y políticas durante los últimos años.

Además de esto, Facebook también veta imágenes que caricaturicen a los judíos. 'Estamos actualizando nuestras políticas para tener en cuenta de manera más específica ciertos tipos de incitación implícita al odio, como los que muestran una cara pintada de negro o los estereotipos que afirman que los judíos controlan el mundo o están a cargo de las principales instituciones en todo el mundo', escriben en un comunicado.

CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Las críticas a la decisión han encendido las redes sociales, principalmente al considerar que Facebook no respeta la libertad de expresión con esta nueva directriz, puesto que prohíbe las imágenes de Zwarte Piet, una tradición que no está prohibida en Países Bajos, aunque se celebra anualmente acompañada de polémica.

El grupo Sint en Pietengilde, dedicado a promover y mantener esta fiesta tradicional de Sinterklaas (San Nicolás, en neerlandés) como un 'patrimonio cultural de Países Bajos', definió la decisión como una 'censura cultural por parte del estadounidense Facebook en base a una ignorancia cultural sin precedentes'.

Para esta organización, la decisión de ambas redes sociales es 'muy autoritaria' y una 'vulneración de la libertad de expresión'.

En la misma línea se ha mostrado el político ultraderechista Geert Wilders, defensor de esta tradición, incluso en su programa electoral, quien aseguró estar 'de parte de Zwarte Piet' y denunció en su cuenta oficial de Twitter que 'el Estado totalitario de los intolerantes y molestos antirracistas de izquierdas está cada vez más cerca'.

LUCHA CONTRA EL RACISMO

La decisión también tiene a sus defensores en Países Bajos. Muchos defienden que Facebook puede establecer sus propias políticas y advierten de que la 'libertad de expresión consagrada en la Constitución holandesa no tiene nada que ver con poder publicar o no algo en una red social administrada por una empresa', escribió un usuario anónimo en Facebook.

Varias de las organizaciones que luchan contra el racismo en Holanda también han aplaudido la decisión. Una de las caras más conocidas, Jerry Afriyie, líder del grupo de acción 'Fuera Zwarte Piet', considero 'muy positivo' y 'muy alentador' este paso.

'La figura racista de cara negra se ha debatido durante décadas. La fundación enfatiza que todas las características del personaje (labios rojos, peluca negra rizada/afro, cara completamente pintada de negro y aretes dorados) deben desaparecer de toda la celebración', instó en un comunicado la asociación antirracista 'Holanda mejora'.

En 2014, el Colegio de Derechos Humanos en Países Bajos criticó que se siga pintando la cara de negro y los labios de rojo a los 'Pedritos', y dos años más tarde, el Defensor del Niño consideró que 'la figura de Zwarte Piet puede contribuir al acoso, la exclusión o la discriminación, por lo que viola los principios de la Convención de los Derechos del Niño'.

El pasado junio, el primer ministro holandés, Mark Rutte, reconoció ante el Parlamento que 'personalmente' sentía que esta tradición era 'discriminatoria' y que 'desaparecería' en unos años, aunque subrayó después que esta visión no es una política oficial, que no hablaba como jefe del Gobierno, porque no cree que 'quien defienda a Zwarte Piet sea racista, este no es un símbolo racista'. EFE