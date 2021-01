Fajr: '¿Donde está ahora Bordalás el Dios?'

Madrid, 8 ene (EFE).- Fayçal Fajr, ex futbolista del Getafe ahora en el Sivasspor, criticó este viernes al entrenador José Bordalás por quedarse fuera de Europa la temporada pasada porque no sabía 'manejar el vestuario' y se preguntó que 'dónde está ahora el Dios Bordalás'.

Fajr fue traspasado este verano al fútbol turco después de un curso en el que no contó con muchas oportunidades de su entrenador. En una primera etapa en el Getafe, en la campaña 2017/18, fue una pieza importante para el club madrileño. Después, se marchó al Caen francés y en su vuelta apenas participó en 16 partidos.

'Bordalás me conocía y me pidió volver. No entiendo los motivos por los que no jugué. Tuve ofertas para irme a otros equipos en los que ganaba el triple de dinero que en Getafe y me dio igual. Ésta era mi casa', dijo en una entrevista concedida al programa 'Hora Azulona'.

'Tuve que volver a Francia por temas familiares y al final regreso. A lo mejor él pensaba que no era el mismo jugador de un año antes. Respeto a Bordalás, ha hecho un buen trabajo en el Getafe, pero no conoce el fútbol. No quería hablar pero es el momento de que la gente lo sepa. No me vas a decir que en un año que mi juego ha cambiado. ¿Dónde está ahora Bordalás el Dios? La culpa es suya', añadió.

Fajr declaró que sabe lo que es pelear por un puesto en los entrenamientos, pero explicó que con Bordalás en el banquillo trabajar no vale porque 'no hace cambios' y siempre 'pone al mismo equipo'.

'Y un jugador se cansa, ve que no hay cambios. Yo veo el fútbol más que él, veo todas las ligas del fútbol, muero por el fútbol. Si dejas a un jugador fuera muchos partidos la culpa es del jugador, que no trabaja. Es lo fácil', señaló.

Además, dejó claro que la razón por la que al Getafe se le escaparon los puestos europeos a final del curso pasado fue Bordalás:

'Todo esto lo digo con todo el respeto al entrenador del Getafe. Hizo un gran trabajo, pero también tiene un vestuario con gente fenomenal. En el Getafe todos son buenos, éramos jugadores de Primera y con calidad. Pero nos quedamos fuera de Europa League por su culpa. Y no entramos en Europa por su culpa, por no saber manejar un vestuario'.

Asimismo, indicó que si en el Getafe tienes carácter, como lo tiene él, no juegas. 'Por eso echó a Antunes y a Kenedy'.

También tuvo palabras para hablar sobre la salida de Jorge Molina del club madrileño: 'Cuando vi la noticia de que se iba no entendí cómo se iba a echar al mejor del club. Si echas a un jugador que cada año te da 12 goles, yo sabía que era el siguiente'. EFE