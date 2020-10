Falcao García, ilusionado por disputar sus cuartas eliminatorias

Bogotá, 8 oct (EFE).- Falcao García, goleador del Galatasaray turco, mostró este jueves su ilusión por disputar sus cuartas Eliminatorias suramericanas, en las que Colombia comenzará su camino a Catar 2022, el viernes ante Venezuela en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

'El sentimiento personal es de muchísima ilusión, de muchísima alegría. Creo que cuando iniciaba mi carrera no sé si imaginaba o soñaba con estar en un cuarto proceso de eliminatoria, para mí es un motivo de orgullo, estoy disfrutándolo al máximo entendiendo que el final de la carrera futbolística está más cerca', dijo el delantero en una rueda de prensa.

El artillero de 34 años, máximo goleador histórico de la selección colombiana, disputó sus primeros partidos de Eliminatorias con el equipo cafetero en 2007, en las clasificatorias a Sudáfrica 2010, y desde entonces se ha convertido en una ficha inamovible de los diferentes entrenadores que han dirigido al equipo.

Falcao -que también ha jugado por River Plate, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United y Chelsea- señaló que a pesar de las condiciones que ha provocado la pandemia de la COVID-19, tiene la ilusión 'de comenzar el proceso de la mejor manera' para darle una alegría a los colombianos, muchos de los cuales 'están pasando un mal momento' por el coronavirus.

El delantero también valoró la experiencia que ha adquirido en los últimos años de su carrera, en la que ha sumado algunas facetas que cree que lo hacen 'más completo, futbolísticamente hablando'.

'Con la experiencia que he adquirido me siento un jugador más completo que le puede brindar unas cosas más al equipo y siempre en la situación que me corresponda', expresó.

En esa línea, 'El Tigre' dijo que si bien tiene 'muchísima mayor efectividad jugando' como nueve, considera que hoy al que 'se le llamaría 'nueve nueve'' ya no es tan estático y 'el fútbol moderno obliga a los jugadores a moverse por todo el frente de ataque'.

'Yo me he sentido cómodo con dos delanteros en ataque, moviéndonos, teniendo constante movilidad, aprovechando los movimientos del otro compañero, no creo que sea estrictamente necesario que juegue de nueve de área', afirmó.

En la conferencia de prensa también compareció Duván Zapata, goleador del Atalanta que busca reflejar el buen momento que vive en el club italiano en la selección colombiana.

'La alegría es continuar, mantener ese buen nivel que se muestra en Italia y tenerlo en la selección', expresó el artillero de 29 años, que ha pasado por clubes como el América de Cali, Estudiantes de la Plata, Nápoles, Udinese y Sampdoria.

Sobre el partido del viernes, aseguró que será 'difícil, aguerrido, pero la selección debe tener la mentalidad (...) hay que tener paciencia, independientemente de cómo nos encontremos en la situación del juego y saber que el partido lo podemos ganar en los 90 minutos'.

En esa línea, el central Yerry Mina, del Everton, afirmó que Colombia ya tiene 'una identidad de juego' y que, independientemente de que el proceso de José Peseiro no tenga mucho rodaje en Venezuela, el equipo de Carlos Queiroz tratará de mostrar su mejor fútbol.

'Siempre que llegamos a la selección tratamos de entender todo lo que nos indica el profe. Tenemos poco tiempo de trabajo. Hemos tenido varias reuniones para estar todos sincronizados', añadió. EFE