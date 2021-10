Falcao jugará contra el Elche con solo un entrenamiento tras volver a España

Madrid, 16 oct (EFE).- El colombiano Radamel Falcao, tras regresar de atender los compromisos internacionales con su selección, jugará este domingo frente al Elche en la Liga española, pese a completar un único entrenamiento con sus compañeros, según dijo su técnico, Andoni Iraola.

Falcao disputó en los últimos ocho días los partidos frente a Uruguay, Brasil y Ecuador, todos correspondientes a la clasificación para el Mundial de Catar 2022, en los que acumuló 163 minutos de competición. Tras su regreso a España, con solo un entrenamiento, el de este sábado, jugará contra el Elche.

'Llega seguro, está disponible. Los internacionales están acostumbrados a tanto ajetreo', dijo Iraola sobre el colombiano, al que puso como ejemplo de las quejas de los futbolistas por un calendario internacional cada vez más cargado.

'Los protagonistas, que son los jugadores, lo han dicho muchas veces. Estamos exprimiéndoles al máximo. Entiendo que cuantos más partidos más dinero, pero creo que la exigencia de un jugador que no para nunca es muy grande. En otros deportes, que ganan más que muchos futbolistas, paran meses', declaró.

'Tenemos que escuchar al protagonista, que es el futbolista, y por eso tal vez hay tantas lesiones y vamos tan justos, pero ese tipo de mensajes no se suelen escuchar', confesó.

Desde su llegada al Rayo, Falcao lleva disputados cuatro partidos, dos como titular, y ha marcado tres goles.

Iraola también se refirió al hecho de que se hayan aplazado los partidos del Atlético de Madrid contra el Granada y del Real Madrid frente al Athletic de Bilbao, por contar con jugadores sudamericanos que apenas tendrían descanso, y no el del Rayo.

'Supongo que el club solicitaría el aplazamiento, eso no es cosa mía. Volvemos a lo de siempre, no sé cuál es la norma o cuántas horas tienen que pasar, pero se hace raro saber que a veces sí se aplazan y otras no, es difícil de entender', comentó.

'El aplazamiento es una alternativa que nunca nos han planteado. No sé lo que se ha hablado fuera, pero nosotros lo hemos preparado así. Se hace raro que se suspendan partidos cuando en Segunda se juegan y nosotros, que venimos de ahí, sabiendo lo que se sufre cuando hay selecciones, no nos queda más que asumirlo', concluyó. EFE

1011041

drl/og