Fallece en Nueva York el banquero y diplomático Felix Rohatyn

Nueva York, 15 dic (EFE).- El conocido banquero y diplomático Felix Rohatyn (1928, Austria), a quien se atribuye haber evitado la quiebra de la ciudad de Nueva York en la década de 1970, murió este sábado en Nueva York a los 91 años, según el periódico The New York Times.

Su hijo Nicholas Rohatyn confirmó al Times que el banquero de inversiones murió en su hogar en Manhattan.

El rotativo destaca que la travesía de Rohatyn, de una Europa devastada por la guerra a la firma de inversiones Lazard, a la que llegó en 1961 y dedicó gran parte de su vida, antes conocida como Lazard Freres, fue el cuento de éxito de un emigrante.

Rohatyn llegó a los círculos más íntimos del Gobierno y del mundo de las finanzas, alcanzando el pináculo de Wall Street.

Como uno de los financieros preeminentes del mundo negoció numerosas fusiones y adquisiciones, dejando su marca en corporaciones como General Electric, la compañía de alquiler de vehículos Avis, la compañía de tecnología Lockeed Martin o los estudios Warner Bros, entre otras.

El banquero de inversión se destacó también como asesor de innumerables políticos y empresas y es recordado, entre sus muchos éxitos, por haber logrado mediar entre la ciudad de Nueva York, sumergida en una crisis financiera en 1975, cuando Wall Street se negó a extenderle el crédito, señala además el Times.

El banquero intervino con éxito entre los acreedores de la ciudad y sindicatos, evitando así la bancarrota de Nueva York.

En 2016, Rohatyn y su esposa Elizabeth anunciaron que donaron a la Sociedad Histórica de Nueva York la colección de sus cartas, documentos y otros papeles relacionados con la crisis fiscal de la ciudad y de su carrera en los negocios.

El Times recuerda que le llamaban 'Félix el que arregla' porque era un genio desarrollando soluciones que satisfacían las exigencias políticas y económicas.

'Me llaman cuando algo estaba roto, me siento como si fuera un cirujano', indicó en una ocasión, según el periódico.

'Yo estoy supuesto a operar, arreglar y dejar la menos sangre en la sala de operaciones', señaló además en esa ocasión.

Aunque llegó a lo más alto de poder y éxito en Wall Street algunos de sus ambiciones fueron frustradas.

El presidente Bill Clinton consideró al banquero, un donante del Partido Demócrata, para secretario del Tesoro pero finalmente lo designó embajador de EE.UU en Francia, cargo que ejerció del 1997-2000, bajo la segunda administración del mandatario.

Al finalizar, Rohatyn, a quien el periódico se refiere como una persona estricta y directa, regresó a EE.UU, y comenzó a escribir ocasionalmente para The New York Review of Books. Denunció las políticas de George W.Bush y escribió sobre la crisis financiera del 2008 señalando su nostalgia por los tiempos pasados donde había un Wall Street donde las relaciones y la reputación de la persona eran importantes.

El Times destaca que igual que la ciudad que ayudó a salvar, los primeros años de Rohatyn fueron una mezcla de lujos y dificultades.

El banquero, que trabajó con los más importante políticos y financieros, nació en Austria el 29 de mayo de 1928, hijo único de Alexander Rohatyn, un polaco judío y Edith Knoll, hija de un próspero banquero de Viena.

Su padre se encargaba de administrar las cervecerías de su suegro en Austria, Rumanía y Yugoslavia hasta 1934, cuando la creciente amenaza nazi les obligó a dejar su hogar y establecerse en Francia. Unos años más tarde sus padres se divorciaron y su madre volvió a casarse.

La invasión nazi de Francia obligó a la familia a dejar el país y tras una larga travesía llegaron a EE.UU. en 1942. EFE