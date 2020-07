Fallece líder indígena en Perú en medio de reclamos por desatención sanitaria

Lima, 2 jul (EFE).- La muerte por COVID-19 del líder indígena awajún Santiago Manuin, galardonado con el premio Reina Sofía en 1994, ha sumido en el luto a las comunidades de la Amazonía en Perú, que en plena pandemia reclaman al Gobierno por la desatención sanitaria que los hace víctimas de la enfermedad.

Manuin falleció el miércoles, a los 63 años, en la ciudad de Chiclayo, a donde fue trasladado de emergencia el lunes después de ser atendido en centros de salud de Amazonas, su región de origen y desde donde luchó por los derechos de los pueblos nativos como en la protesta conocida como el 'Baguazo' en 2009.

'Seguimos en luto los pueblos indígenas, mi sentido pésame y condolencias a la familia del hermano y líder reconocido Santiago Manuin', expresó a Efe el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Lizardo Cauper.

PUEBLOS AMAZÓNICOS SIN ATENCIÓN

Sin embargo, Cauper lamentó que 'ese es el reflejo que se puede ver de la desatención y no solamente a Santiago, (porque) hay mucha gente, muchas familias que hoy están caídos en búsqueda de medicamentos y atención sanitaria'.

El representante de la asociación que agrupa al menos a 64 pueblos amazónicos recordó que en las últimas semanas Manuin 'seguía buscando apoyo a nivel internacional, pidiendo solidaridad para su pueblo, igual que nosotros, y ahí le cayó la enfermedad'.

'El tema de salud en la Amazonía está colapsado, están totalmente desatendidos, por eso que sufrimos y no se puede resistir, no hay oxígeno, no hay medicamentos, eso nos preocupa bastante', declaró Cauper.

Aunque el Gobierno de Martín Vizcarra ha creado brigadas para atender a las comunidades indígenas, aún no hay un registro oficial de los contagios en estos pueblos que sus líderes estiman en cientos, ni de los fallecidos.

LÍDER DEL BAGUAZO

Santiago Manuin se especializó en derechos humanos en España y en Ginebra y como líder awajún, de una de las comunidades nativas más importantes del país, participó en la masiva protesta que hicieron las comunidades de la Amazonía en 2009 contra las normas que emitió el segundo Gobierno de Alan García, que afectaban sus derechos sobre la tierra y el acceso al agua.

En esa protesta Manuin fue herido de bala y posteriormente perdió una pierna, y a raíz de su participación fue procesado y luego absuelto, junto a decenas de líderes indígenas, por la muerte de 23 policías en los enfrentamientos ocurridos en el denominado 'Baguazo'.

'Santiago Manuin es un líder reconocido en su región amazónica y a nivel nacional, nos está dejando mucho trabajo de lucha a seguir porque participó para exigir al Gobierno peruano cuando se decretaron normas legislativas que vulneraban los derechos de los pueblos indígenas en temas territoriales', recordó Cauper.

AMAZONÍA OLVIDADA

Más de once años después de esa protesta, los pueblos amazónicos no han recibido 'ninguna mejora' en su calidad de vida, afirmó el presidente de Aidesep porque entones 'hubiera habido mejores hospitales, mejor atención, mejor educación, pero no pasó, seguimos en la lucha'.

'Ahora nuestro líder cayó con este virus letal', agregó y reafirmó el compromiso de su organización 'de seguir luchando por nuestra nueva generación'.

Después de haber golpeado las regiones amazónicas de Loreto y Ucayali, la pandemia 'ahora se está expandiendo en Amazonas', dijo Cauper, y añadió que 'responsabilizamos al Gobierno nacional y regional porque nosotros hemos dicho que todos los hermanos indígenas varados por estudio o por trabajo tenían que tener un plan de mantenerlos en cuarentena, con atención biosanitaria, medicamentos y alimentos, para que no se vayan a su comunidad'.

'El Gobierno no atendió ni con bonos y los estudiantes, que ya no tenían como vivir en la ciudad, tenían que regresar a sus comunidades caminando, ahí empezó el contagio', denunció el titular de Aidesep.

TRABAJÓ CON LA IGLESIA

La labor de Manuin como presidente del Consejo Permanente del Pueblo Awajún fue destacada igualmente por la congregación católica Compañía de Jesús en el Perú, que reconoció 'su trayectoria vital de compromiso con la defensa de los pueblos indígenas y especialmente con la defensa de su territorio'.

Asimismo, agradeció el servicio prestado a su pueblo en instituciones promovidas por la Compañía de Jesús como el 'Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica' (Saipe) y el 'Centro de Espiritualidad Tunaants', ubicadas en el distrito de Santa María de Nieva.

Recordó que Manuin recibió al Papa Francisco en su visita a las comunidades indígenas peruanas en el 2018 y que fue el encargado de imponerle el tawás, corona de plumas, como señal de máximo reconocimiento en el encuentro celebrado en Madre de Dios. EFE