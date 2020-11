'FALTA', el reguetón melódico de Tainy que trata de llegar al gran público

San Juan, 10 nov (EFE).- 'FALTA', tema del productor puertorriqueño y ganador del Latin Grammy Tainy junto al artista boricua Kris Floyd y la cantante de origen dominicano DaniLeigh, quiere convertirse en una apuesta de reguetón pero con un toque melódico que suaviza una canción que trata de llegar al gran público.

Tainy, cuyo nombre de pila es Marcos Efraín Masís, señaló este martes en entrevista con Efe que DaniLeigh y Kris Floyd le aportaron el encanto a la canción que estaba buscando.

El productor subrayó que hace tiempo que tenía en mente esta canción y que, sin duda, Kris Floyd y DaniLeigh eran las voces que había visualizado, por lo que no puede estar más satisfecho del resultado.

'Fue solamente una mezcla orgánica de todos nuestros sonidos juntos', destacó.

DANILEIGH Y KRIS FLOYD UN ÉXITO SEGURO

Tainy, tres veces ganador del Latin Grammy, recordó que ya había trabajado varias veces con Kris Floyd y que por tanto sabía su valía, además de que confiaba en que la colaboración con DaniLeigh iba a ser un éxito.

'Yo sabía que se podía sacar algo muy 'cool'', dijo Tainy, que ha estado produciendo éxitos que definen la carrera de innumerables artistas, incluyendo los pioneros del género como Daddy Yankee, Wisin y Yandel y Don Omar, entre otros.

'El objetivo era combinar reguetón y algo melódico, y lo conseguimos', aseguró.

'FALTA', que salió al mercado a finales del pasado mes de octubre, es reguetón pero con un tiempo lento, 'no acelerado', sostuvo sobre el resultado de su trabajo.

2019 UN AÑO DE ÉXITOS PARA TAINY

El 2019 fue el año de éxito para Tainy, comenzando con su colaboración con Benny Blanco, Selena Gomez y J Balvin para 'I Can't Get Enough', que fue su debut como artista.

Kris Floyd, de orígenes puertorriqueños, trabajó y colaboró en 'Malos Hábitos', tema que forma parte del EP debut, 'The Kids That Grew Up On Reggaeton-Neon Tapes', de Tainy.

'La colaboración con DaniLeigh fue súper positiva y muy fluida, nos juntamos y la cosas salieron fácilmente', destacó Kris Floyd a Efe, tras señalar que encontró inspiración y apoyo en su padre y su familia, todos músicos.

'Hablamos un rato -con DaniLeigh- y nos entendimos', señaló Kris Floyd sobre su primera impresión con la cantante de ascendencia puertorriqueña.

'Todo cayó perfecto, aunque era la primera vez que estábamos juntos', destacó el artista con residencia en Miami.

DaniLeigh destacó por su parte que se ha tratado de una gran experiencia y que a pesar de que el inglés es el idioma en el que se expresa y canta se sintió cómoda en español.

'Muchos de mis seguidores me dijeron que no entendían ni una palabra de lo que les decía, pero que realmente les gustaban mucho la canción', subrayó DaniLeigh, descubierta por el legendario Prince en 2013.

'Sin duda que puedo cantar en español como se ha demostrado en esta canción', dijo DaniLeigh, nacida en Miami.

La cantante, después de firmar con Def Jam Records en 2017, lanzó 'Lil Bebe' con Lil Baby, acumulando más de 49 millones de transmisiones en Spotify, y 'Easy' (Remix) con Chris Brown, con más de 188 millones de transmisiones, convirtiéndose en una certificación platina.

DANILEISGH NO CIERRA LA PUERTA A MÁS COLABORACIONES

DaniLeigh sostuvo además que no cierra la puerta a nuevas colaboraciones con sus dos compañeros de aventura en 'FALTA'.

Kris Floyd dijo que cada uno está ahora centrado en sus carreras, pero que, sin duda, la colaboración ha sido positiva, aunque ya trabaja en su próximos proyectos.

Tainy detalló que 'FALTA' es un proyecto que se forjó antes del inicio de la pandemia de la covid-19 y que las cosas, obviamente, ahora fluyen de manera más despacio, pero que hay que seguir adelante.

Destacó que, quizá, haya que empezar a plantearse las cosas de manera diferente debido a la pandemia, pero que es un momento difícil para todos que se superará. EFE