$!Familia se queja de la justicia dominicana; turista falleció por electrocución en hotel Bayahíbe

Se quejan de fiscal

La madre y los tíos de María Melina Caputo Flores se quejan de que el fiscal de la provincia Altagracia, Aneury Castillo de Jesús “no está haciendo nada” en el caso de su pariente a pesar de su denuncia.

“El fiscal (Aneury Castillo) le dijo a mi cuñado que no había ni carátula, ni imputados, ni número de causa, nada”, sostuvo a al Clarín Mauricio Flores, tío de María Melina.

El citado diario dice que cuando se conoció la noticia, Miguel Ángel Uriondo, director de Comunicaciones Corporativa del grupo Globalia, al que pertenece la cadena Be Live, informó a ese medio argentino que al momento de retirarse el cuerpo de Melina de las instalaciones “las autoridades constataron que no había cableado al descubierto ni ningún elemento que podría causar una descarga eléctrica de la escalera”.

En cambio, Flores afirmó que ellos pudieron recibir “toda la documentación cuando las autoridades dominicanas finalmente permitieron repatriar el cuerpecito” de Melina, lo que demoró una semana tras su deceso.

Flores dice que cuentan con la asesoría de abogados dominicanos para que trabajen con los que tienen en Argentina.

“Nos vamos a constituir en parte querellante, podemos pedir pruebas, pero se supone que eso se hace en compañía de la fiscalía y todavía no se ha movido nada. El fiscal me dijo que no recibió copias de la documentación que le dieron a mi cuñado cuando pudo traer el cuerpo de Melina. No sé si demoran los organismos, si él no hizo el pedido pero todo demora la causa”, se quejó.

Claudia Flores, madre de María Melina, quien dice que espera a su hija como si se hubiera ido a un largo viaje, según al citado medio. También dijo que para su familia es una “pesadilla” y que lo único que necesita es que la justicia los repare, pero que por lo que llevan visto “la justicia dominicana no existe”.