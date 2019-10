Familiares de niña uruguaya entregada a la Justicia española exigen seguridad

Montevideo, 13 oct (EFE).- Familiares de la menor uruguaya que estuvo refugiada desde hace una semana en el Consulado de este país suramericano en Barcelona y que fue entregada el viernes a las autoridades españolas exigieron este domingo a la Justicia seguridad en el proceso legal por el que atraviesa la involucrada.

'Queremos exigir que este proceso sea acompañado de alguna manera, que tenga la contención suficiente, la supervisión suficiente y la seguridad', dijo en una rueda de prensa ofrecida en Montevideo María Michelini, tía abuela de la menor.

Asimismo, señaló que la niña, a la que por cariño llaman 'noni', 'no está con ningún adulto referente' de cuantos ha tenido en los últimos tres años, que ha durado el proceso de disputa de la custodia por parte de la madre y el padre.

'De alguna manera sabemos que ella está sintiendo nuestro cariño y nuestro amor, porque siempre se lo hemos dado y estamos seguros que, aunque esté sin ningún adulto referente, tiene todos los recuerdos de su familia', agregó.

De igual forma, expresó que, tras ser entregada a las autoridades españolas, la madre 'tiene una gran tristeza' y que la apelación a la sentencia judicial es la 'salvación' de la familia, aunque destacó que esto puede tardar entre cuatro y cinco meses.

Familiares y amigos de la menor se reunieron este domingo ante la prensa para hacer pública una carta.

'Queremos decir que vamos a seguir haciendo todo lo que podamos para que estés bien. Para que te cuiden las personas que te tienen que cuidar. Y para que te escuchen. Aunque no te quisieron escuchar acá. Aunque no te quisieron escuchar allá en los puntos de encuentro. Aunque no quieran seguirte escuchando. Nosotros vamos a seguir apoyándote', dice una parte de la misiva.

El 11 de octubre la madre de la menor entregó a su hija a la Policía, después de que una juez le ordenara hacerlo antes de las 14.00 horas (12.00 GMT) de ese día.

Fuentes cercanas al caso confirmaron a Efe que la niña, de 7 años, fue entregada poco minutos antes de salir en un vehículo privado acompañada por un equipo de psicólogos y de la policía regional de Cataluña en dirección a la localidad de Vielha (en la provincia de Lérida) para dársela al padre.

La entrega de la menor tuvo lugar por orden de la magistrada de primera instancia de Vielha Cristina Marrero, quien dictó una providencia para que la menor quede bajo la custodia del padre.

La jueza retiró la custodia a la mujer, que se había llevado la niña a Uruguay, después de que se archivara una denuncia de la madre contra al padre por malos tratos y supuestos abusos cometidos contra la menor.

La entrega estaba prevista el viernes de la semana pasada, cuando se había establecido que la niña fuera transferida entre los progenitores en el Consulado de Uruguay. Ambos padres se presentaron allí, pero el cónsul se negó a cumplir la decisión judicial. EFE