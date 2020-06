Famosos revelan lo que han aprendido de ellos mismos durante la pandemia

Alicia Civita

Miami, 1 jun (EFE).- Ricky Martin, Maluma, Natalia Lafourcade, Becky G., Lali Espósito, Carlos Vives, Sech, Miguel Ángel Silvestre, Guaynaa y un largo etcétera de famosos revelaron a Efe cuál ha sido el aprendizaje sobre ellos mismos que han traído los días de confinamiento para contener la pandemia del coronavirus.

'Desapego' es la palabra que escogió Ricky Martin a la hora de hablar de lo que ha aprendido en el aislamiento social. Según confesó, se refiere no solo a las cosas materiales, sino a los planes y visiones para el futuro.

Carlos Vives se ha descubierto en el encierro como un 'padre de todos los que trabajan' en sus proyectos. Él mismo se ha sorprendido de cuánto quiere proteger hasta en lo emocional a los empleados de sus iniciativas musicales, su restaurante, su teatro y su fundación, al punto de ser algo que 'quita el sueño”, dijo.

También la cantautora mexicana Natalia Lafourcade descubrió que le cuesta quedarse tranquila. Según ella, está 'aprovechando para tomar clases de piano' con su madre, que ha sido una de sus grandes maestras, pues 'siempre' necesita 'estar haciendo algo creativo'.

Ante la misma pregunta, Armando Celis 'El Chocomilk' de Banda Los Sebastianes afirmó que nunca pensó que una pandemia le ayudaría a entender mejor a las mujeres.

'Ese perfeccionismo, esa insistencia en que todo se vea lindo y quede bien es algo que usualmente nos desespera a los hombres. En estos días que nos agarraron a punto de sacar un disco, he por fin comprendido esa necesidad de prestarle atención a los detalles', dijo.

La actriz y cantante argentina Lali Espósito se dio cuenta de que había perdido el lado más divertido de su arte por estar buscando la perfección.

'En estos días que he tenido que aprender a grabarme, iluminarme, maquillarme y hacerme mis videos, estoy dejando eso y sencillamente disfrutando lo que hago y que salga lo mejor que se pueda. Ha sido una liberación', compartió.

Maluma se ha dado cuenta de que hay varias diferencias entre Juan Luis, su nombre de pila, y el artista que mueve multitudes: 'Obviamente somos la misma persona, pero en estos días, por ejemplo, se nota que yo en mi día a día no llevo joyas y me siento más cómodo en camiseta y pantalones cortos, que con cualquier otra ropa', explicó.

LOS EFECTOS DE LA SOLEDAD

Los actores españoles del momento en América Latina tienen posiciones encontradas en cuando a sus descubrimientos personales durante la pandemia. Aitor Luna, quien interpreta uno de los personajes principales en la segunda temporada de 'Enemigo Íntimo', la serie de Telemundo, afirmó que aún no puede creer 'lo bien' que se la ha 'pasado solo'.

Luna acababa de llegar a Madrid, procedente de México, cuando quedó confinado en su departamento. Ha estado 'feliz', dijo, aunque sabe que es privilegiado pues tiene dos balcones desde los que puede ver 'un buen pedazo de cielo'.

Miguel Ángel Silvestre descansaba en casa de su madre en España cuando comenzaron a subir los casos de la COVID-19 en su país, decidió permanecer allí y hacerse compañía.

'Me hace mucha falta la gente, de pronto me descubro dándole caricias al perro en todo momento y me doy cuenta de lo mucho que extraño el contacto, los abrazos de mis amigos', indicó.

Otra artista que ha debido pasar la cuarentena en soledad es la actriz mexicana Mariana Treviño, famosa por sus protagónicos en la película española “Los Rodríguez y el más allá” y la serie de Netflix “Club de cuervos”. Admitió que hay momentos en los que se ha sentido “desamparada de cariño”, aunque por lo general ha estado tranquila.

“No me siento bien solita, pero es algo que tengo que aprender a disfrutar, porque dicen que es muy bueno para uno”, indicó, por su parte, Becky G., quien aunque ha pasado el confinamiento en su casa con su pareja, el futbolista estadounidense de padres argentinos Sebastián Lletget, extraña muchísimo a su familia y a su equipo de trabajo.

EL PRESENTE, LA FAMILIA Y LA CASA

Al cantautor urbano panameño Sech, la cuarentena lo ha vuelto a colocar en el presente. 'Siempre estamos pensando en lo que viene, lo que hay que hacer y ahora no hay más que esperar. Es un buen descubrimiento volver a disfrutar del ahora', indicó.

Su colega puertorriqueño Guaynaa se ha sorprendido a sí mismo con su capacidad para enfocar su energía usualmente dispersa en su familia y en lo suyo. 'He podido enfocarme en horarios para cuidarme más que nunca y sentirme sano. Es algo que nunca había logrado antes', explicó.

El colombiano Feid pensaba que era muy unido con su hermano, pero ahora han 'pasado horas y horas juntos'. 'He podido ver que no es lo mismo estar unos días de visita en la casa, cuando hay también primos, tíos y amigos que ver, que este encierro. Nos hemos reconectado como cuando éramos pequeños', contó.

Algo similar le sucedió al actor mexicano de telenovelas José Ron, quien es muy apegado a su familia, pero que desde que se mudó de la casa familiar hacía más de una década nunca había 'pasado tanto tiempo' con ellos.

'He recuperado recuerdos perdidos', dijo. EFE

