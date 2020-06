Fangio, entrenador Broncos, se disculpa por decir que no ve racismo en la NFL

Englewood (Colorado, EE.UU.), 3 jun (EFE).- Vic Fangio, entrenador en jefe de los Broncos de Denver, dijo que sus comentarios sobre el racismo y la discriminación en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL)) eran 'incorrectos' y se disculpó.

A través de un comunicado, dijo que 'debí haber sido más claro, lo siento'.

En el mismo texto indica que 'después de reflexionar sobre mis comentarios ayer y escuchar a los jugadores esta mañana, me doy cuenta de que lo que dije sobre el racismo y la discriminación en la NFL estuvo mal'.

Agrega que 'aunque nunca he experimentado personalmente esas cosas terribles de primera mano durante mis 33 años en la NFL, entiendo que muchos jugadores, entrenadores y personal tienen diferentes perspectivas'.

'Quise aclarar ayer que no hay color dentro de los vestuarios en los que he estado o en los campos de juego en los que he entrenado. Desafortunadamente, no vivimos ni trabajamos sólo dentro de esos límites. Fuera de esas líneas, tanto en la NFL como en la sociedad, hay mucho trabajo por hacer en las áreas de diversidad y brindar oportunidades en general para las minorías'.

El entrenador de los Broncos también indicó que desea 'escuchar a los jugadores, individual y colectivamente, para apoyarlos y trabajar de la mano para crear un cambio significativo'.

El martes, en una sesión con medios de comunicación, Fangio habló sobre el asunto de la muerte de George Floyd bajo custodia policial y su apoyo a la participación de sus jugadores en las protestas de justicia social.

A Fangio se le hizo una pregunta sobre si, en sus más de tres décadas en la NFL, pensó que el activismo de los jugadores había aumentado debido a los eventos actuales.

Respondió que 'creo que nuestros problemas en la NFL en ese sentido son mínimos. Somos una liga de la meritocracia: ganas lo que obtienes'.

También dijo que 'no veo racismo ni discriminación en absoluto en la NFL: todos vivimos juntos, unidos como uno, por un objetivo común, y todos nos mezclamos tremendamente'.

Sus comentarios de que 'no hay racismo ni discriminación' provocaron reacciones negativas tanto el mismo martes como este miércoles, en el que también ha surgido la polémica con el veterano mariscal de campo de los Saints de Nueva Orleans, Drew Brees, quien pidió respeto para la bandera y el himno nacional. EFE