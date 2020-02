'Fantasy Island': Lucy Hale y Michael Peña reflotan los deseos más siniestros

David Villafranca

Los Ángeles (EE.UU.), 13 feb (EFE).- Todo el mundo tiene fantasías: muchas son inocentes, otras algo más oscuras y también hay unas pocas absolutamente siniestras. Esos deseos perversos, que todos intentan ocultar, son la espina dorsal de 'Fantasy Island', la nueva cinta de Blumhouse que encabezan Lucy Hale y Michael Peña.

Inspirada en la famosa serie de los años 70 y 80, que contaba con Ricardo Montalbán como protagonista, 'Fantasy Island' recupera la misteriosa isla en la que cualquier persona puede cumplir sus fantasías, sean cuales sean.

Pero el tono de esta película de Jeff Wadlow, que se estrena el viernes en Estados Unidos, no tiene nada de utópico o mágico sino que se asoma a lo sombrío y casi terrorífico.

'Muchas de estas fantasías y deseos tienen que ver con el arrepentimiento. Con las cosas que desearían haber hecho de una manera diferente', adelantó a Efe la actriz Lucy Hale, que alcanzó el estrellato con la serie 'Pretty Little Liars'.

En 'Fantasy Island', unos jóvenes aterrizan en una isla paradisíaca, donde los responsables de un hotel de lujo aseguran que podrán cumplir su fantasía, sea algo romántico, algo familiar o, por qué no, una venganza.

El anfitrión de esa experiencia vacacional tan peculiar e intrigante es Mr. Roarke, el papel con el que el latino Michael Peña sigue los pasos del ícono mexicano Ricardo Montalbán.

'Fue una bendición, por supuesto', comentó Peña sobre poder ser el heredero de Montalbán en 'Fantasy Island'.

'Entonces era una época diferente y Ricardo Montalbán fue uno de los primeros latinos en la televisión. Estaban él, Erik Estrada, Edward James Olmos... Así que era genial tener eso cuando yo crecí en los años 80', recordó.

'Pero cuando me ofrecieron este papel, dejé de pensar en él (Montalbán) como Mr. Roark y empecé a pensar en él solo como él: un actor mexicano, que hizo mucho teatro, que estudió a Shakespeare... Tomé este enfoque porque él tuvo un gran recorrido', agregó.

En el grupo de huéspedes que aparecen en 'Fantasy Island' figura Melanie (Lucy Hale), que sufrió acoso cuando era una adolescente y que en la isla espera pasarle la factura a la joven que la maltrató en su día (Portia Doubleday).

'La idea de venganza que tiene cada uno es diferente', apuntó la actriz.

'Obviamente, Melanie llega a un extremo loco para conseguir su venganza, pero creo que todos veremos un poco de nosotros en ella y estaremos en plan: '¿A quién elegiría? ¿Qué haría? ¿Con quién me enfadaría?'', señaló.

Hale, de 30 años, ni siquiera había nacido cuando la serie de 'Fantasy Island' se emitió (1977-1984).

'Sabía muy poco de la serie, solo lo básico que probablemente todo el mundo conoce: que hay una isla donde una persona puede ir y hacer realidad sus fantasías más salvajes. Y también sabía de Mr. Roark y Tattoo (Hervé Villechaize)', afirmó.

'Pero también sabía que la película que estábamos haciendo iba a ser drásticamente diferente de esta popular serie. Las cosas iban a ser más oscuras y más complicadas que en la serie', añadió.

'La gente tiene fantasías que son muy oscuras y eso es así', contrapuso, por su parte, Peña.

'Si eres un mal conductor y alguien se te cruza porque vas muy despacio te quedas como: 'Ag, querría...'', bromeó.

Respecto a las fantasías que aparecen en la trama de 'Fantasy Island', el hispano contó que, además de la historia de venganza de Melanie, hay algunas más divertidas y otras que 'reviven el pasado' o están relacionadas con el amor.

Por último, Peña se refirió a Blumhouse, compañía del productor Jason Blum que con cintas como 'Get Out' (2017) o las sagas de 'Paranormal Activity', 'Insidious' y 'The Purge' se ha especializado en Hollywood, con muchísimo acierto, en cintas de poco presupuesto que después revientan la taquilla.

'Creo que su éxito es porque tienen esta especie de enfoque francés en el que le dan al cineasta mucha libertad para hacer la película que él o ella quiera', opinó Peña. EFE

