Favorito en encuestas para ser presidente de Perú no se presentará a elección

Lima, 1 ago (EFE).- El ex primer ministro de Perú Salvador Del Solar, el personaje favorito en las últimas encuestas para ser el nuevo presidente del país, anunció que no se presentará a las próximas elecciones generales, convocadas para abril de 2021.

Del Solar, actor y director de cine, explicó en una entrevista al Canal N que valoró durante los últimos meses la idea de presentarse a las elecciones pero finalmente decidió no hacerlo porque cree que el país necesita una propuesta colectiva y no individual.

'Ratifico mi respuesta de no ser candidato a la Presidencia e invito a quienes quieren serlo o pueden serlo a abandonar pensamientos individuales o incluso partidarios', afirmó Del Solar, quien no milita en ningún partido.

El exministro declaró sentirse tranquilo con su decisión pese a que admitió que no ha sido fácil tomarla y agradeció a las personas que hayan pensado que él podía ser una opción.

'Nadie es una opción. No alcanza con una opción individual. No podemos repetir nuestro errores. No es importante quién va a ser presidente si no está soportado por una verdadera voluntad de cambio, y parte de ese cambio es la manera de hacer política', opinó.

ALIENTA UN FRENTE COMÚN

Del Solar abogó por hacer un frente con personalidades que compartan 'una afinidad mínima' en lugar de concurrir en el proceso electoral cada uno por su cuenta y con su propio partido cuya única razón de ser es el líder de la formación.

'¿Dónde está el partido del presidente Alejandro Toledo (2001-2006), el del presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) o el del presidente Ollanta Humala (2011-2016)? Los partidos no pueden aparecer y desaparecer simplemente para ser Gobierno o verse perjudicados una vez que la figura desaparece o cae en desgracia', recordó.

'Hemos tenido más de un ejemplo caudillos o de personas carismáticas y aparentemente novedosas que convocan las esperanzas de todos y facilitan que nos desprendamos de nuestra propia responsabilidad para llevarnos una y otra vez a una situación de desesperanza. No hagamos lo mismo si queremos resultados diferentes', agregó.

Por eso argumentó que sus aspiraciones no son ser candidato sino 'ver una manera en la cual colaborando entre todos hacemos algo por nuestro país, que lo necesita muchísimo', porque 'este no es un momento de quién sale en la foto, sino qué foto y qué radiografía va a revelar nuestro país'.

'Este no es momento solo de partidos, es un momento de frentes y un momento verdaderamente patriótico. La situación es verdaderamente terrible y exigente, pero los peruanos tienen cómo estar a la altura, y el primer paso es desprendernos de cualquier lógica individual', enfatizó Del Solar.

Por eso consideró que 'una manera pequeña de ayudar' por su parte es renunciar a cualquier intento de alcanzar la Presidencia y 'convocar a las personas a que inviten a sus políticos a sumar esfuerzos'.

'Es muy importante que pensemos más allá de lo normal para ver cómo contribuimos, porque no estamos viviendo tiempos normales', sentenció.

PROTAGONISTA EN DISOLUCIÓN DE CONGRESO

Del Solar ganó popularidad para ser el próximo presidente de Perú después de que se sacrificase políticamente al poner su cargo a disposición del Congreso, lo que abrió las puertas para que el actual Martín Vizcarra pudiese disolver constitucionalmente un parlamento obstruccionista dominado por el fujimorismo.

El momento tuvo una tensión cinematográfica, pues Del Solar jugó un rol heroico como primer ministro al conseguir acceder al hemiciclo para presentar la cuestión de confianza pese a que varios congresistas fujimoristas trataban de impedirlo bloqueando las puertas de acceso a la cámara.

Durante esos instantes el Congreso votaba de manera acelerada la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, el máximo tribunal de garantías del país, para colocar miembros afines que pudiesen bloquear las reformas y medidas anticorrupción que Vizcarra ha promovido durante su gestión.

Ese episodio fue ampliamente apoyado y celebrado por la población, cansada del constante enfrentamiento y obstrucción que el Congreso dominado con mayoría absoluta por el fujimorismo planteaba al Gobierno desde las elecciones anteriores.

A partir de ese episodio, Del Solar ha ocupado la primera o la segunda posición en encuestas donde los peruanos han elegido a las personalidades que les gustarían para ejercer de presidente del país a partir de 2021. EFE