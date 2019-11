Los Ángeles (EE.UU.), 19 nov (EFE).- El director uruguayo Fede Álvarez prepara una película de terror ambientada en la Casa Blanca, informó este martes el medio especializado The Hollywood Reporter.

Este proyecto forma parte del acuerdo que tienen Álvarez y su socio habitual Rodo Sayagués con Legendary Pictures para desarrollar películas desde su compañía Bad Hombre Films.

Sin título confirmado, esta película ha sido descrita como 'un 'The Shining' (1980) en la Casa Blanca' y contaría con la dirección de Álvarez y un guion de Joe Epstein.

Otro filme en marcha como fruto de ese acuerdo con Legendary es una nueva cinta de 'The Texas Chainsaw Massacre', una célebre saga de terror que comenzó con la película homónima dirigida por Tobe Hooper en 1974.

Esta nueva película de 'The Texas Chainsaw Massacre' tendrá un guion firmado por Chris Thomas Devlin.

'Tenemos muchas ganas de despertar una nueva y significativa relación con un gigante como Legendary', explicó Álvarez.

Además, Shintaro Shimosawa será el jefe de producción de Bad Hombre Films.

Álvarez se hizo un hueco en Hollywood gracias a 'Don't Breathe' (2016), un filme de terror que, con solo diez millones de dólares de presupuesto, recaudó en todo el mundo 157 millones y recibió, además, el aplauso de la crítica.

Previamente, Álvarez había dirigido 'Ataque de pánico' (2009), un cortometraje de ciencia-ficción rodado con 300 dólares que causó sensación en internet, y 'Evil Dead' (2013), el 'remake' de la exitosa cinta de 1981 de Sam Raimi.

El último trabajo del uruguayo para la gran pantalla fue 'The Girl In The Spider's Web' (2018), una nueva adaptación fílmica de la serie de novelas criminales Millennium que creó el escritor sueco Stieg Larsson.

Claire Foy, muy conocida por la serie 'The Crown', protagonizó esta cinta del estudio Sony que se basaba en la novela homónima escrita por David Lagercrantz, quien se encargó de dar continuidad a Millennium tras la muerte de Larsson.

Sin embargo, la película 'The Girl In The Spider's Web' resultó una decepción para los seguidores de Millennium y solo pudo recaudar en todo el mundo 35 millones de dólares. EFE