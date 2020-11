Federación ecuatoriana despide al 'genio irrepetible' Maradona

Quito, 25 nov (EFE).- La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) despidió este miércoles a Diego Maradona calificándolo de 'genio único e irrepetible' y quedándose 'con lo mejor' por las 'alegrías' que ha dado a este deporte.

'Un genio único e irrepetible del fútbol mundial se ha ido. Nos quedamos con lo mejor de su talento y carisma. Gracias por tantas alegrías. ¡Hasta siempre Diego Armando Maradona!', dijo la federación en un mensaje por redes sociales.

Las reacciones al deceso del astro argentino han sido múltiples dentro y fuera del ámbito futbolístico, con múltiples mensajes por redes sociales desde la calle y círculos deportivos.

Uno de ellos fue el Independiente del Valle, que citaba como despedida una frase del propio exjugador.

'Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra', decía el actual campeón de Copa Sudamericana como homenaje.

Y con icono que recuerda su número en la camiseta, le daba las gracias a '10'. EFE